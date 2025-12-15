Nakon promašenog penala u finalu Lige šampiona protiv Mančester junajteda, kapiten Čelsija džon Teri pomislio i na ubistvo.

Legendarni engleski defanzivac i dugogodišnji kapiten Čelsija Džon Teri priznao je da se nakon promašenog penala u finalu Lige šampiona 2008. godine u Moskvi nije osjećao dobro i da je razmišljao o samoubistvu u hotelskoj sobi. Zapravo, utučen zbog poraza svog tima protiv Junajteda sa Nemanjom Vidićem, Teri je gledao kroz prozor hotelske sobe koja se nalazila na 25. spratu i razmišljao o svim opcijama...

Teri tvrdi da ga promašeni penal iz Moskve i dalje proganja, iako je njegov tim četiri godine kasnije osvojio Ligu šampiona. Nakon što je Čelsi u Moskvi bolno, na penale pao protiv Mančester junajteda, 2012. je u finalu bolji od Bajerna u Minhenu i tako konačno dočekao trofej zbog kojeg je Roman Abramovič godinama ulagao u tim.

"Кad se osvrnem, volio bih da sam tada razgovarao sa nekim, jer se sjećam da smo se posle utakmice svi vratili u hotel. Bio sam na 25. spratu u Moskvi i samo sam gledao kroz prozor i govorio: 'Zašto? Zašto?' Ne kažem da bih skočio, da sam imao tu priliku, ali znate da vam stvari prolaze kroz glavu u tom trenutku", rekao je Teri u podkastu kod Risa Minija.

Srećom po njega, u tom trenutku su u sobu ušli njegovi saigrači.

"Onda su došli momci i zajedno smo se spustili stepenicama. To su ti trenuci kada imate 'Šta ako?'. Jednostavno nikad ne znate, zar ne?".

Tokom 90 minuta fudbala u Moskvi bilo je 1:1 jer su golove postizali Kristijano Ronaldo za jednu i Frenk Lampard za drugu ekipu, a isto odstojanje bilo je i nakon produžetaka. Pristupilo se izvođenju penala, gdje je umešnija bila ekipa Mančester junajteda. Redom su pogađali Tevez, Kerik, Hargrivs, Nani, Anderson i Gigs, uz promašaj Kristijana Ronalda u trećoj seriji. Nakon pogodaka Balaka, Beletija, Lamparda i Kola, Džon Teri je promašio za titulu, a nakon pogotka Kalua, za poraz u finalu promašio je Nikola Anjelka.

"U to vrijeme, tri ili četiri dana kasnije, otišli ​​smo da igramo za reprezentaciju Engleske, a tamo smo sjedjeli za istim stolom sa igračima Mančester Junajteda, što je svakako bila najgora stvar ikada! Ali onda smo igrali protiv Amerike na Vembliju i na kraju sam postigao gol, postigao sam gol glavom van šesnaesterca, i odmah nakon toga sam pomislio: 'Zašto nisam mogao jednostavno da zamenim taj trenutak za to?'. Čak i danas, to mi se vraća u glavu. Svakako je omekšalo tokom godina, ali mislim da kada igrate i izbacujete utakmicu za utakmicom, sezonu za sezonom, malo to podijelite i stavite u drugi plan. Ali sada kada sam u penziji, nemam taj fokus na igranje svake nedelje ili igranje pred navijačima i to uzbuđenje, to me zaista pogađa. Još uvijek se budim usred noći i kažem, oh da, desilo se, i ne mislim da ću ikada otići", rekao je Džon Teri.

Kao kapiten Čelsija, Džon Teri je osjećao ogromnu odgovornost. Navijačima se obratio saopštenjem koje je objavljeno na zvaničnom sajtu, a narednih dana je veoma kratko spavao i promašeni penal ga je progonio u snovima. Ipak, sve se rešilo nekoliko godina kasnije. Iako nije igrao finale, Džon Teri je bio kapiten ekipe koja je u London donijela prvu evropsku titulu.

Čelsi je do prve titule stigao 2012. godine u Minhenu pobedom nad Bajernom, iako je taj meč igrao veoma oslabljen zbog suspenzija koje su njegovi igrači Džon Teri, Branislav ivanović, Ramires i Rul Meireleš zaradili u polufinalu. Ipak, "Plavci" su pobijedili (1:1, penalima 4:3), a zatim je klub osvojio Ligu šampiona i 2021. godine, golom Kaija Haverca protiv Mančester sitija.