Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

FK Budućnost mijenja transfer politiku – to se jasno može zaključiti nakon današnjeg saopštenja najtrofejnijeg crnogorskog kluba.

Saopštenje prenosimo integralno.

“Akcionarsko društvo „Fudbalski klub Budućnost“ Podgorica, sa sjedištem na adresi Bulevar Veljka Vlahovića BB – Kamp Stari Aerodrom, Podgorica, PIB: 02707306 („FK Budućnost“) obavještava sportsku javnost, nadležne fudbalske saveze, fudbalske klubove, agente, punomoćnike, sportiste i druga lica da se sa danom objavljivanja ovog Obavještenja smatraju opozvanim i bez pravnog dejstva sva punomoćja, ovlašćenja, saglasnosti ili bilo koji drugi akti dati za zastupanje FK Budućnost u vezi pregovora, zaključenja ili sprovođenja transfera sportista, bez obzira na vrijeme i način njihovog izdavanja, kao i bez obzira na to da li su sačinjeni u pisanoj ili drugoj formi.

Ovim opozivom prestaje svako pravo trećih lica da u ime FK Budućnost preduzimaju bilo kakve radnje u vezi transfera sportista na osnovu ranije izdatih akata za zastupanje. Sva takva postupanja smatraće se neovlašćenim, a FK Budućnost neće priznati nijednu obavezu, izjavu ili pravno djelovanje preduzeto na toj osnovi nakon dana objave ovog Obavještenja.

Sva buduća zastupanja i ovlašćenja moći će da se vrše isključivo na osnovu novih punomoćja, evidentiranih kod FK Budućnost”, stoji u saopštenju podgoričkog kluba.

Izvor: FK Budućnost