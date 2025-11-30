„Pravimo novi tim i to zahtijeva vrijeme. Biće izazova, treba nam podrška mladim igračima i dodatna selekcija. Imamo strategiju i istrajaćemo uprkos problemima.“

Izvor: MONDO/Mirko Šljivančanin

Budućnost je, poslije dvije pobjede, poražena kod kuće od Bokelja 1:0. Trener Dejan Vukićević smatra da je poraz nezaslužen.

„Po igri nismo zaslužili neuspjeh, ali kada se promaše šanse kao što je imao Bulatović, teško je očekivati bolji rezultat. Kontrole igre je bilo, ali nas je jedna neopreznost nakon auta koštala bodova“, rekao je Vukićević.

Dodao je da je ekipa u procesu stvaranja:

„Pravimo novi tim i to zahtijeva vrijeme. Biće izazova, treba nam podrška mladim igračima i dodatna selekcija. Imamo strategiju i istrajaćemo uprkos problemima.“

U narednom kolu Budućnost gostuje Petrovcu.