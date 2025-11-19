Reprezentacija Haitija obezbijedila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a mnogi smatraju da bi to moglo da doprinese stabilnosti zemlje kojom četiri godina upravljaju ulične bande i lokalni kriminalci, jer je prethodni predsjednik ubijen.

Izvor: Clarens SIFFROY / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Haitija obezbijedila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a njihova priča mogl bi da inspiriše sve one kojima je potrebno malo motivacije. Poslednji trijumf u kvalifikacijama ostvarili su nad Nikaragvom (2:0), a kao i ostale mečeve u kojima su na papiru bili domaćini - momci sa Haitija morali su da igraju van svoje zemlje. Izabrali su Kurasao, koji im je postao prinudna baza jer na Haitiju čak četiri godine nema meča reprezentacije, a kao posledica izuzetno loše situacije u društvu.

Nakon što je 2021. godine ubijen tadašnji predsjednik Žovenel Moiz i to zajedno sa svojom suprugom, na Haitiju je situacija katastrofalna. Veći dio ove zemlje, koja se nalazi na ostrvu u Karipskom moru i graniči samo sa Dominikanskom republikom, danas je pod kontrolom uličnih bandi. Pretpostavlja se da oko 85 odsto teritorije glavnog grada kontrolišu dobro organizovani lokalni kriminalci, pa je i logično da u takvim okolnostima fudbalska reprezentacija ne može da igra na svom terenu.

U međuvremu, Haiti je i izgubio domaći teren... Stadion Silvio Kator koji nosi ime po najvećem sportisti u istoriji ove zemlje djelimično je uništen u razornom zemljotresu 2010. godine, a zatim su ga narednih godina naselili beskućnici. On je danas pretvoren u šatorsko naselje, a između tribina stadiona koji nosi ime po čovjeku koji je osvojio olimpijsko srebro već godinama najnormalnije žive ljudi.

Haiti čak četiri godine nije igrao na svom terenu, ali im to nije smetalo da naprave veliki uspjeh u kvalifiakcijama za Mundijal. Uspjeli su da stignu do prvog mjesta u grupi koju si činili još Honduras, Kostarika i već pomenuta Nikaragva. Ovim uspjehom izjednačen je najbolji rezultat u istoriji Haitija, pošto su do sada samo jednom učestvovali na Mundijalu - bilo je to 1974. godine kada su poraženi na sva tri meča u grupi. Bolji od momaka sa Haitija bili su Italijani (3:1), Poljaci (7:0) i Argentinci (4:1). Baš jedan gol koji su im Argentinci postigli više od Italijana odlučio je o tome koji tim će proći u drugu grupnu fazu.

Što se tiče fudbalske tradicije na ostrvu, Haiti ima istoriju koja nije za potcjenjivanje. Osvojili su CONCACAF prvenstvo davne 1973. godine, a na turnirima prije i posle toga su igrali finale. Prije nekoliko godina, tačnije 2019, igrali su polufinale Gold kupa i tom prilikom su se svijetu prikazali u izuzetno dobrom svjetlu.

Danas je ekipa uglavnom sastavljena od fudbalera koji igraju u SAD i Francuskoj, ali imaju i nekoliko igrača po klubovima u Engleskoj, Belgiji, Portugalu, Švajcarskoj... Vjerovatno i svaki od njih smatra da bi veliki uspjeh koji su napravili tokom kvalifikacija mogao da utiče na situaciju u zemlji i da zaustavi vlast uličnih bandi.