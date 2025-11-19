Fudbaler saudijskog Al Nasra Kristijano Ronaldo bio je gost predsjednika SAD Donalda Trampa u Bijeloj kući.

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo bio je gost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u Bijeloj kući u utorak uveče. U pitanju je bila zvanična večera kojoj su prisustvovale brojne uticajne ličnosti, između ostalih i lider Saudijske Arabije princ Mohamed bin Salman.

Tramp je inače u svom pozdravnom govoru na večeri hvalio sve bliže veze sa Saudijskom Arabijom, označivši tu zemlju kao "značajnog saveznika koji nije u NATO", dok se direktno obratio i Kristijanu Ronaldu.

"Moj sin je veliki fan Kristijana Ronalda. I Baron je imao priliku da ga upozna, i mislim da sada malo više poštuje svog oca, samo zato što sam te upoznao s njim", našalio se Donald Tramp koji je ugostio brojne poznate ličnosti u Bijeloj kući zajedno sa svojom suprugom Melanijom Tramp.

Tako je večeri prisustvovao i jedan od najbogatijih ljudi svijeta Ilon Mask, bio je tu i Izvršni direktor Epla Tim Kuk, potom potpredsjednik Džej Di Vens, predsjednik Fifa Đani Infantino i mnogi drugi...

Naravno, uz Kristijana Ronalda kome je ovo jedna od rijetkih posjeta SAD od optužbi za silovanje, bila je i njegova vjerenica Georgina Rodrigez. Njih dvoje su godinama u vezi i imaju zajedno dvoje biološke djece. Ronaldo ima inače još troje djece, Kristijana Ronalda juniora čija majka nije poznata javnosti, odnostno Evu i Matea koja je dobijena putem surogat majke.