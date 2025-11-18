Navijači Bosne i Hercegovine napravili su pravi haos na ulicama Beča pred meč sa Austrijom u kvalifikacijama za Mundijal
Navijači Bosne i Hercegovine napravili su haos na ulicama Beča. Njihova reprezentacija gostuje Austriji i ima priliku da izbori direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. Moraće da osvoji sva tri boda, u suprotnom će šansu tražiti kroz baraž. Zato se okupio veliki broj fanova u austrijskoj prestonici.
Pojavljuju se snimci i fotografije sa ulica i može da se vidi da je tu ogroman broj navijača. Pojedine procjene govore da će da bude oko 27.000 navijača Bosne i Hercegovine na tribinama "Ernst Hapel" stadiona u Beču.
Meč počinje u 20.45 časova, a već su poznate i postave reprezentacija. Austriji je i bod dovoljan za prolaz na Mundijal, BiH su potrebna sva tri. Ovako izgledaju sastavi:
- Austrija: Šlager - Lajmer, Lejnhart, Danso, Mvene - Šlager, Sejvald - Vimer, Baumgartner, Sabicer - Arnautović
- BiH: Vasilj - Memić, Malić, Muharemović, Karić - Barjaktarević, Hadžikadunić, Tahirović - Šunjić, Tabaković, Džeko