Navijači Bosne i Hercegovine napravili su pravi haos na ulicama Beča pred meč sa Austrijom u kvalifikacijama za Mundijal

Izvor: Printscreen/X/hooliganscz1999

Navijači Bosne i Hercegovine napravili su haos na ulicama Beča. Njihova reprezentacija gostuje Austriji i ima priliku da izbori direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. Moraće da osvoji sva tri boda, u suprotnom će šansu tražiti kroz baraž. Zato se okupio veliki broj fanova u austrijskoj prestonici.

Pojavljuju se snimci i fotografije sa ulica i može da se vidi da je tu ogroman broj navijača. Pojedine procjene govore da će da bude oko 27.000 navijača Bosne i Hercegovine na tribinama "Ernst Hapel" stadiona u Beču.

Meč počinje u 20.45 časova, a već su poznate i postave reprezentacija. Austriji je i bod dovoljan za prolaz na Mundijal, BiH su potrebna sva tri. Ovako izgledaju sastavi: