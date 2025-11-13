Srbija porazom od Engleske ostala bez šansi da se domogne baraža za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske (2:0) na Vembliju, a to znači i da neće moći da se domogne drugog mjesta u grupi. U isto vrijeme Albanija je savladala Andoru (1:0) i tako potvrdila odlazak u baraž, dok se od ranije znalo da će Engleska kao prvoplasirana na Mundijal, jer ima maksimalan učinak u dosadašnjem toku kvalifikacija.