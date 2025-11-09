Selektor je na spisak uvrstio 23 fudbalera koji će predstavljati Crnu Goru u završnici jesenjeg dijela kvalifikacija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Crne Gore, Goran Perišić, objavio je spisak igrača za novembarske utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, u kojima će “sokoli” odmjeriti snage sa Jermenijom i Italijom.

Crnogorski tim će 14. novembra gostovati Jermeniji, dok će četiri dana kasnije, 18. novembra, u Nikšiću dočekati favorizovanu Italiju.

“Sav naš fokus trenutno je na utakmici sa Jermenijom. Radi se o kvalitetnoj i disciplinovanoj ekipi, čiji broj bodova ne odražava njihov stvarni kvalitet. Analizirali smo ih i znamo da nas čeka težak posao, ali vjerujem da možemo doći do povoljnog rezultata ako ponovimo energiju i ritam iz prethodnih mečeva,” poručio je Perišić za sajt Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG).

Selektor je na spisak uvrstio 23 fudbalera koji će predstavljati Crnu Goru u završnici jesenjeg dijela kvalifikacija.

Golmani:

Benjamin Krijestarac (Bokelj SBbet), Balša Radanović (Rudar), Vasilije Stojanović (Mornar)

Odbrana:

Velimir Ljutica (Mornar), Stefan Melentijević (Primorje, Slovenija), Milan Roganović (Partizan, Srbija), Damjan Dakić (Budućnost), Marko Franeta, Nikola Vuković (Petrovac), Bojan Damjanović (Sutjeska), Balša Vukotić (Grafičar, Srbija)

Vezni red:

Nemanja Carević, Dragan Miranović (Petrovac), Kristijan Radunović (Bokelj SBbet), Lazar Savović, Danilo Vukanić (Budućnost), Medo Juković (Sutjeska), Nenad Krivokapić (Jezero), Balša Radusinović (Dečić), Lazar Knežević, Balša Mrvaljević (Mladost Lob.bet)

Napad:

Filip Perović (LASK, Austrija), Vladimir Perišić (Košice, Slovačka)