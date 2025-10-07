Zaista rijetkost u današnjem fudbalu.

Izvor: Profimedia

Serija A je ove sezone prekinula jedan prilično negativan niz jer prvi put poslije osam godina nijedan trener još nije dobio otkaz.

Italijanski fudbal poznat je po tome da vrlo brzo mijenja trenere (slično kao u BiH), pa se obično dogodi da do druge reprezentativne pauze već nekoliko njih dobije otkaz.

Ovog puta to nije slučaj - poslije šest odigranih kola svi treneri koji su započeli sezonu i dalje čvrsto sjede na svojim klupama. To je izuzetan pokazatelj stabilnosti klubova Serije A, jer do ove faze prvenstva nisu stigli bez ijedne smjene još od sezone 2017/18.

U ovo vrijeme prošle sezone Danijele de Rosi već je bio smijenjen u Romi, a zamijenio ga je Ivan Jurić, koji bi, nekoliko nedjelja kasnije, ustupio mjesto Klaudiju Ranijeriju.

Prema kladionicama, glavni favorit da prvi dobije otkaz ove sezone u Seriji A je trener Fiorentine Stefano Pioli, poslije lošeg početka sezone. "Viola" još ne zna za pobjedu u prvenstvu, jedna je od četiri ekipe koja još nije slavila (tu su još Verona, Đenova i Piza), a Pioliju bi mogao da "presudi" poraz upravo od Rome proteklog vikenda (1:2).



