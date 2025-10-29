Devedesetih su bili među osnivačima Premijer lige, sada je pitanje da li će opstati. Navijači riješeni da se bore skupili više od pola miliona, a igrači ostavili bez teksta zaposlene u klubu.

Izvor: Colorsport / imago sportfotodienst / Profimedia

Slavni engleski klub Šefild Venzdej prolazi kroz najteži period u svojih 157 godina istorije. Prošle nedelje klub je zvanično uveden u stečajni postupak, na katastrofalnom kraju mandata odlazećeg vlasnika, tajlandskog biznismena Dejfona Čansirija.

U ovom trenutku, Šefild se nalazi u zoni ispadanja u Čempionšipu, drugom rangu engleskog fudbala, ali loši rezultati i devet poraza u 12 kola nisu najveća briga na stadionu Hilsbro. Isto tako, ni obavezno oduzimanje 12 bodova prilikom stečaja nije ono zbog čega navijači ne spavaju. Brine ih najviše odgovor na ključno pitanje - da li će klub uopšte preživjeti?

Prema pravilima, u toku potrage za novim vlasnicima, klub mora biti 28 dana "na tržištu" i navodno već ima mnogo zainteresovanih kupaca. I dok se iščekuje rješenje za tim koji je devedesetih igrao u Premijer ligi u dva navrata, kandidati za nove vlasnike moraju da ostvare dva uslova da bi preuzeli klub - da predstave nadležnima održiv finansijski plan i da budu sigurni da će proći "test o podobnosti vlasnika".

Navijači prate situaciju i ne sede skrštenih ruku, već su našli način da konkretno pomognu. Povrh toga što su prekinuli bojkot, potrčali su u klupsku prodavnicu i izvadili iz džepa gomilu novca.

"Nismo imali ništa, a onda su donijeli više od 500.000"

Izvor: James Holyoak, PA Images / Alamy / Profimedia

"Na početku nismo imali nikakav novac, ali su navijači od petka već uložili više od pola miliona funti kroz kupovinu karata i suvenira u klupskoj prodavnici. Njihov odziv je nevjerovatan, ali moramo da nastavimo da skupljamo novac da bismo mogli da isplatimo plate ovog petka", kazao je Kris Vigfild, imenovani predstavnik kluba koji vodi potragu za novim vlasnikom.

Gest vrijedan divljenja oduševio je navijače širom svijeta, a doveo na ivicu suza zaposlene u prodavnici. Džejn Diton radi u Šefildovom "šopu" 42 godine i nikada nije doživela scene kao sada.

"Podrška je nevjerovatna, to nas je sve održalo ovdje, to nas pokreće i čini nas nasmijanima. Navijači donose pakete sa hranom, slatkiše, paketiće, žele da se uvjere da li su zaposleni dobro. Ne mogu riječima da opišem koliko smo svi zahvalni i koliko želimo da kažemo 'hvala' iskreno, od srca. Mislili smo da se fudbalski klub svodi na igrače i da njih nije briga za nas, ali smo pogriješili. Kako smo samo pogriješili! Neki igrači nisu htjeli da uzmu plate dok mi nismo dobili svoja primanja. To nikada ne biste očekivali", kazala je gospođa Diton za Bi-Bi-Si. Ona od svoje 18 godine radi u klupskoj prodavnici.

"Situacija izgleda zastrašujuće i lagala bih ako bih rekla da nije tako, ali najvažnije je da i dalje postojimo kao klub i to mi je bio najveći strah, jer ne mogu da zamislim svoj život bez ovog kluba", kazala je ona.

Di Kanio, Karbone, Kris Vodl

Izvor: Paul Barker / PA Images / Profimedia

Engleski asovi Kris Vodl i Dejvid Hirst smatraju se najvećim igračima u modernoj istoriji kluba, dok su vjerovatno najveće zvijezde devedesetih bili Paolo Di Kanio i Benito Karbone.

Ipak, Šefildovi najslavniji dani prošli su prije skoro 100 godina, jer je poslednju od svoje četiri titule osvojio 1930. godine.

U Premijer ligi Šefild je bio redovan od 1992, kada je bio jedan od osnivača, pa do 2000. godine, kada je posle osam uzastopnih sezona ispao u tadašnju Prvu diviziju i više se nikad nije vratio, iako je nekoliko puta igrao u plej-ofu Čempionšipa. Umjesto da obnovi svoje mjesto u najjačoj ligi sveta, Šefild Venzdej je potom dotakao dno, na kojem se sada nalazi.