MAČVA ŠABAC - PARTIZAN 2:0 (1:0)

Izvor: MN Press

Fudbaleri Partizana eliminisani su iz Kupa Srbije!

U osminu finala plasirali su se fudbaleri Mačve iz Šapca pošto su slavili nad Partizanom sa 2:0 (1:0).

Nije bilo mnogo uzbuđenja u uvodnim minutima utakmice, a ni šansi na obje strane. Međutim, u 15. minutu domaćin stiže do izgledne prilike koju pretvara u pogodak. U gužvi pred golom Partizana Ergelešu je prvu udarac izblokiran, ali lopta opet stiže do njega, te on puca pravo u - mrežu.

U 63. minutu katastrofa za Partizan je bila sve veća. Nikolić je u padu, između Simića i Đurđevića, šutnuo i pogodio mrežu Krunića za velikih 2:0 na semaforu.

U vremenu koje je preostalo Partizanu, promašaje su ređali Kostići i Natho, dok su se gosti odlično branili.