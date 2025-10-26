“Tobdžije” su upisale četvrtu pobjedu zaredom i učvrstile se na liderskoj poziciji zahvaljujući golu Ezea protiv Kristal Palasa, dok je Aston Vila priredila veliko iznenađenje savladavši Mančester siti.

Čini se da je ovo Arsenalova sezona.

“Tobdžije” su opravdale ulogu favorita protiv Kristal Palasa i uvećali razliku na vrhu tabele Premijer lige – sada su na plus šest u odnosu na Mančester siti i sedam na Liverpul.

Na “Emirejtsu” je Arsenalu bio dovoljan jedan gol, postigao ga je Ebereči Eze u finišu prvog poluvremena i presudio klubu za koji je igrao do avgusta…

Siti je, s druge strane, izgubio od Aston Vile (1:0, pogodak Matija Keša), pa je drugo mjesto sada rezervisano za Bornmut koji je bio bolji od Notingem foresta – 2:0.



