Na meču Liona i Utrehta na terenu je bio igrač koji nije imao dozvolu da igra i bio je asistent za gol, a to može da utiče i na plasman Crvene zvezde

Izvor: MN Press

Skandal potresa Ligu Evrope, igrač koji nije imao dozvolu je bio na terenu i ne samo to, već je asistirao za gol. Sve to dogodilo se na meču Liona i Utrehta koji je francuski tim dobio rezultatom 1:0. Taj meč je odigrao 25. septembra, a Rašid Gezal je ušao u igru u 65. minutu i u 75. asistirao Taneru Tesmanu za pobjedu.

Problem je u tome što alžirski fudbaler nije smio da se nađe na terenu pošto po pravilima nije dobio dozvolu. Zato je Utreht uložio žalbu i traži da se meč registruje rezultatom 3:0 u njihovu korist za "zelenim stolom". Međutim, tu postoje dva problema.

The Rachid Ghezzal dilemma!



The Algerian forward has been UNREGISTERED from Lyon's Europa League squad, after providing an assist against Utrecht!



UEFA have conceded that he should NOT have been registered, although an appeal by Utrecht was NOT lodged within 24 hours. ❌pic.twitter.com/sgSQQndT4E — SleeperFootballNews (@SleeperFootNews)October 23, 2025

UEFA je, očekivano, morala da pokrene istragu zbog žalbe, ali će teško da bude usvojena. Zašto? Zato što je UEFA ta koja je prihvatila registraciju Gezala kada ga je Lion uvrstio na svoj zvanični spisak. U momentu registracije je UEFA bila dužna da upozori Lion na tu grešku što nije učinila.

Drugi razlog leži u tome što je Utreht navodno žalbu uložio posle roka. Imao je 24 sata da uloži žalbu, a to je učinio naknadno. Djeluje da neće biti usvojena, ali treba sačekati.

Kako ovo utiče na Zvezdu?

Vidi opis Skandal u Ligi Evrope, igrao fudbaler koji nije imao dozvolu: UEFA napravila propust, ovo utiče i na Zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Miguel Lemos / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Moglo bi sve ovo da ima uticaj i na Crvenu zvezdu. Kako? Tako što bi pala za jedno mjesto na tabeli u Ligi Evrope. Trenutno je na 30. mjestu i ima jedna bod, dok je Utreht 35. bez poena. Ako žalba bude usvojena onda će da "skoči" na tabeli i da spusti crveno-bele za jednu poziciju.

Zvezda u narednom kolu evropskog takmičenja dočekuje Lil u Beogradu 6. novembra i to je meč koji mora da dobije da bi zadržala bilo kakve šanse za plasman u narednu fazu.