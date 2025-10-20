Zbog Kilijana Mbapea će Real Madrid morati da se odrekne nosilaca igre iz sezona kada je osvajana Liga šampiona. Za sada planiraju da otjeraju Vinisijusa i Rodriga.

Izvor: Isabel Infantes / PA Images / Profimedia

Real Madrid je riješio da mijenja tim iz korena. Ćabi Alonso je već doveo nekoliko ključnih pojačanja, ali kako navodi "Fišajes" sljedećeg ljeta će "kraljevski klub" prodati Vinisijusa i Rodriga. Dva Brazilca su bili ključni u prethodnim godinama, ali sada moraju da idu zbog Kilijana Mbapea.

Već se nekoliko puta čulo kako je Vinisijus odbio sve dosadašnje prijedloge novog ugovora koje mu je Real nudio i kako je otvoren za prelazak u Saudijsku Arabiju za ogroman novac.

Sada navodno Real Madrid želi da ga proda zajedno as Rodrigom za 350.000.000 evra, samo je pitanje ko je spreman da plati toliko novca, a uz to da da dvojcii Brazilaca nevjerovatne plate.

Real želi da taj novac reinvestira u igrače koji će se bolje uklopiti sa Mbapeom, a ovo nije ništa novo. I u Pari Sen Žermenu se žalio na saigrače Mbape, pa su na kraju bez njega osvojili Ligu šampiona...

(MONDO)