Edin Džeko i saigrači ispustili vođstvo 2:0 protiv Kipra i značajno posustali u trci za plasman na Mundijal sa Austrijom

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Reprezentacija Bosne i Hercegovine doživela je bolan kiks na gostovanju Kipru u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo - 2:2. Iako je vodila 2:0 golovima Nikole Katića u 10. minutu i autogolom golmana Neofitos Mihaila u 36. minutu, nije uspjela da ostvari jednu od najvažnijih pobjeda u kvalifikacijama. Pogocima Konstaninosa Laifisa u 45+1' minutu i Joanisa Pitasa u 90+5' minutu iz penala, Kiprani su naneli bolan udarac ekipi selektora Sergeja Barbareza.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Dino Beširović imao je u 12. minutu nadoknade utakmice veliku šansu da ipak donese pobjedu BiH, ali je promašio prazan gol. Na taj način, meč je završen bez pobjednika, od čega najveću korist ima perfektna Austrija. Predvođena četvorostrukim strijelcem Markom Arnautovićem, ona je u Beču deklasirala San Marino 10:0 i sada ima dva boda više i odigranu utakmicu manje od BiH.

Podsjetimo, Austrijaci su pobijedili BiH u gostima 2:1, a u poslednjem kolu kvalifikacija u novembru biće joj gosti. Do tada će Barbarezov tim igrati protiv Malte 12. oktobra prijateljsku utakmicu, a zatim će dočekati Rumuniju. U toj utakmici neće smjeti sebi da dopusti poraz, kojim bi BiH eventualno ugrozila drugu poziciju i mjesto koje vodi u plej-of za plasman na Mundijal 2026. u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.

Preostale utakmice u Grupi H

12. oktobra: San Marino - Kipar, Rumunija - Austrija

15. novembra: Kipar - Austrija, BiH - Rumunija

18. novembar: Austrija - BiH, Rumunija - San Marino



