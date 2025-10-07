Upoznajte malo bolje novog reprezentativca Srbije, napadača Union Berlina Andreja Ilića.

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen

Jedan od debitanata na spisku fudbalske reprezentacije Srbije je i Andrej Ilić koji ove sezone blista u Bundesligi. U dresu Union Berlina zabeležio je gol i šest asistencija u svakim takmičenjima i brzo je stigla nagrada u vidu poziva u državni tim u koji je stigao pomalo zaobilaznim putem.

Sve do skoro bio je potpun ovan radara jer je kao otpisani igrač Partizana preko Napretka i Javora stigao do Letonije i Norveške, a zatim je zaslužio šansu u Francuskoj, pa Nemačkoj. Tamo su cenili njegove kvalitete.

"Sada više ne osećam neku veliku žal (za odlaskom iz Partizana, prim. aut.). Verovatno je tako moralo da bude. Tada sam bio dete i teško mi je palo što moram da odem iz Partizana. Baš me je potreslo. Eto, išao sam nekim drugim putem i na kraju dogurao do A reprezentacije", ispričao je Ilić za zvanični sajt FSS.

Vidi opis "Sad više i ne žalim": Oterali ga iz Partizana, a sad je hit igrač Bundeslige i zove ga Piksi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Odrastao sam na korak od stadiona i od malena išao da gledam Partizan. Lopta je uvek bila moj svet. Najbolji drug je džudista, a rođeni brat je odabrao druge vode. Ali bukvalno vode, jer se posvetio vaterpolu. Isto je počeo u Partizanu, kasnije igrao za Crvenu zvezdu... Za razliku od mene, osetio je draž Lige šampiona. Meni je malo falilo... Sa Lilom sam igrao kvalifikacije, pa otišao na pozajmicu u Nemačku. Ali bar sam čuo himnu - u plej-ofu protiv Slavije iz Praga", prisetio se Ilić.

Vidi opis "Sad više i ne žalim": Oterali ga iz Partizana, a sad je hit igrač Bundeslige i zove ga Piksi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 18 / 18 AD

Sada će imati veliku obavezu u mečevima protiv Albanije (11. oktobar) i Andore (14. oktobar) u kojima se odlučuje sudbina naše reprezentacije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"Ozbiljna prilika... Prva u Tirani bila je tvrda, a i ova sada može da bude takva. Na neki način lokalni derbi, to su utakmice pune naboja, gde moraš da uđeš čvrsto, ali sa samopouzdanjem i rešenošću da pobediš. Igramo kod kuće, pred našim navijačima i ulog je veliki. Meni je čast što sam deo reprezentacije, što imam priliku da učim od Mitrovića, Vlahovića, Jovića i svih ovih sjajnih momaka", dodao je Ilić. Čitav intervju pogledajte ispod: