Aldo Kalulu se oglasio na društvenim mrežama dok ga svi u Partizanu traže i pitaju se gdje je nestao. Izgleda da uopšte nije u Srbiji...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Gdje je Aldo Kalulu? Odgovor na to pitanje ne zna niko u Partizanu iako je i zvanično on fudbaler kluba iz Humske. Posle nekoliko nedelja od "nestanka" se oglasio na društvenim mrežama i to tako što je ostavio objavu koja nema nikakve veze sa fudbalom. Već sa jednim restoranom...

"Svjež miks, novi recepti", stoji u objavi koju je na svom Instagram profilu postavio Kalulu. U pitanju je objava restorana "Poisson chat". U pitanju je restoran i bar koji se nalazi u Lionu, a upravo je Kalulu vlasnik.

Izvor: Printscreen/Instagram/aldokiing

Sve ovo insinuira da Kalulu uopšte nije u Srbiji, već da se nalazi u Lionu, mada za to još uvijek nema zvanične potvrde. Očigledno je da Aldo nema namjeru da se vraća u Partizan u skorije vrijeme. Barem ako je suditi po njegovim objavama.

"Njegova plata nam predstavlja ogroman problem"

Kalulu je najplaćeniji igrač u Partizanu. To je ogroman problem i o tome je pričao i Predrag Mijatović.

"Kalulu se nije pojavljivao na treninzima, misleći da tako može. Moram da kažem da tako ne može. Zato će biti adekvatno sankcionisan po pravilniku kad se bude pojavio. I ako ne trenira, a ima najveću platu od svih igrača. Po mojoj procjeni, ta plata je nenormalna, taman da kod nas sve cvjeta na polju finansija. A pošto ne samo da ne cvjeta, nego smo u velikoj finansijskoj krizi, njegova plata nama predstavlja ozbiljan problem. Njemu, očigledno, ne. Kad se pojavi, vidjećemo o čemu se radi, šta se desilo, zasad ne znamo, a želimo da imamo čistu situaciju", rekao je Mijatović za "Mozzart sport" o najnovijem haosu sa Kaluluom.