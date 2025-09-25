Bivši selektor fudbalske reprezentacije Italije Lućano Spaleti rekao je da mu je potrebno vrijeme da prihvati bolan otkaz koji je dobio u državnom timu i pohvalio je rad sadašnjeg trenera Dženara Gatuza.

Izvor: Profimedia

Lućano Spaleti je izabran za selektora nekoliko nedelja pošto je osvojio titulu u Seriji A sa Napolijem, kada je Roberto Manćini iznenada napustio posao u septembru 2023. godine.

Predvodio je ekipu na Evropskom prvenstvu, a dobio je otkaz u junu nakon što je ekipa počela kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo porazom od Norveške 0:3.

"U ovom trenutku, iskustvo sa reprezentacijom Italije mi i dalje odzvanja u glavi. Nisam pokušao da zaboravim, moramo da prihvatimo iskustvo i sve što nam donosi. Nije išlo onako kako sam želio, ali sam dao sve od sebe. Sada mi treba malo vremena da prihvatim bol pa ću ponovo početi", rekao je Spaleti na književnom festivalu u Arecu, prenijeli su italijanski mediji.

On je o otkazu obaviješten posle poraza od Norveške, nekoliko dana prije druge utakmice u kvalifikacijama protiv Moldavije, koju je Italija dobila.

"Da nisam želio da nastavim, dao bih otkaz, ali sam otpušten. Ne znam da li je moglo drugačije da se uradi. Mnogi od onih koji rade u reprezentaciji su me podržali i mogu da procjene moje ponašanje", naveo je Spaleti.

U reprezentaciji Italije bile su tenzije, a jedna od njih i zbog defanzivca Frančeska Aćerbija, koji je rekao da se osjećao iskorišćeno kada je Spaleti pokušao da ga pozove u tim samo za utakmicu u Norveškoj, nakon što je rekao da je 37-godišnji fudbaler prestar.

"Bilo je i drugih sa mnom, pa možete da ih pitate da li sam rekao istinu. Uradio sam stvari kako treba, pozivao sam igrače u dogovoru sa klubovima, a tokom telefonskog razgovora sam se gotovo izvinio, priznajući koliko je dobro igrao te sezone u Seriji A i Ligi šampiona. Naravno pitao sam ga da li je potpuno dostupan, ne vidim zbog čega je to problem", naveo je 66-godišnji trener.

Selekcija je predvođena Gatuzom ostvarila dvije pobjede u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a Spaleti je čestitao selektoru na dobrom poslu i dobrim odlukama u vezi tima i taktike.

"Italija mora da ode na Svjetsko prvenstvo. To bih mislio i da sam ostao. Izgubili smo neke utakmice, postalo je teško nositi se sa nekim od tih rezultata. Drago mi je što su se igrači osjećali oslobođeno, vidio sam da su to govorili. Moj cilj je bio sa svi igraju slobodno i da pobjeđuju", rekao je on.

Spekulisalo se da je dobio ponude iz Saudijske Arabije i Turske, ali je Spaleti odlučio da napravi pauzu.

"Imao sam sreće tokom karijere u klubovima sa kojima sam mogao da sarađujem. Uvjeren sam da se nešto može desiti, ali neću kopati okolo ili forsirati bilo kakav razvoj događaja. Sve mora biti prirodno", naveo je Spaleti.