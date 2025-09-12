Još nije poznato da li će Jovetić biti spreman za naredni meč reprezentacije protiv Farskih Ostrva 9. oktobra.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kapiten crnogorske fudbalske reprezentacije Stevan Jovetić povrijedio se u meču protiv Hrvatske, a naknadni ljekarski pregledi su pokazali da se radi o mišićnoj povredi, prenose kiparski mediji.

Još nije poznato da li će Jovetić biti spreman za naredni meč reprezentacije protiv Farskih Ostrva 9. oktobra.

Očekuje se da narednih dana nastavi sa individualnim treninzima i terapijama, a njegov povratak na teren zavisiće od brzine oporavka i procjene medicinskog tima.