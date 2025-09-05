Fudbalska reprezentacija Crne Gore večeras od 20:45 časova igra jednu od najvažnijih utakmica u ovom ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Izvor: FSCG

Neugodna tradicija „crvenih“ u duelima sa Česima dodatni je motiv da se upišu tri boda na Gradskom stadionu u Podgorici.

"Češka je crna mačka za naš tim, izgubili smo svih šest duela. Ali, igramo pred našom publikom, vjerujem da će prepoznati momenat i podržati nas jer je ovo najvažnija utakmica reprezentacije u dosadašnjem toku kvalifikacija. Ukoliko pobijedimo, imali bismo ozbiljne šanse da se borimo za plasman na Svjetsko prvenstvo" rekao je selektor Robert Prosinečki.

Prvi duel ove dvije ekipe odigran u junu u Plzenju pripao je Česima, koji su slavili sa 2:0. Samo tri dana nakon toga Česi su ubjedljivo je poražena od Hrvatske.

"Češka je vrlo dobra ekipa, poraz od 5:1 u Osijeku nije njihova prava slika. Protiv nas su u prvom meču bili fizički nadmoćniji, opasni su i iz prekida, tako su dali gol i nama i Hrvatskoj. To im je najjače oružje. Vjerujem da možemo da odigramo dobru utakmicu, zanima nas samo pobjeda, nema kalkulacija" dodao je Prosinečki.

Komandant odbrane „crvenih“ Stefan Savić vjeruje u prekid tradicije u duelima sa Češkom.

"Pobijedili su nas šest puta, ali nisu nepobjedivi. Prije bih rekao da je u pitanju neka koincidencija, jer pobjeđivali smo i bolje reprezentacije. Česi su, naravno, veoma dobar i neugodan tim, prije svega fizički jak. Svaka tradicija postoji da bi se rušila, vjerujem da je sada pravo vrijeme za to. Igramo pred našim navijačima, u veoma važnoj utakmici i siguran sam da imamo kvalitet da prekinemo i tu neugodnu seriju" kazao je Savić.

CRNA GORA: Petković, M. Vukčević, Savić, Vujačić, A. Vukčević, Janković, Brnović, Bulatović, Vukotić, Jovetić, Krstović.

ČEŠKA: Kovar, Cedidla, Holeš, Krejči, Zeleni, Souček, Červ, Černi, Šulc, Provod, Šik.