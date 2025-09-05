Ismael Benaser će ovu sezonu provesti kao pozajmljeni igrač Milana u Dinamu iz Zagreba.
Dinamo Zagreb je napravio strašan transfer, samo sada nije u pitanju prodaja nego dolazak fudbalera. Kako je naveo najpoznatiji fudbalski transfer insajder Fabricio Romano Ismael Benaser je došao u Zagreb da potpiše ugovor.
"Modri" su spremni da ulože veliki novac iako prošle godine nisu bili šampioni Hrvatske i dogovorili su dolazak dugogodišnjeg veziste Milana. Ovaj 27-godišnji Alžirac koji igra na poziciji zadnjeg veznog spreman je za pozajmicu u Zagreb.
Počeo je karijeru u Ariesu, a rano ga je kupio Arsenal. Odatle je otišao na pozajmicu u francuski Tur, pa u Empoli gdje je igrao sjajno dvije sezone. Od 2019. je u Milanu, a prošlu polusezonu je proveo na pozajmici u Olimpiku iz Marseja.
EXCLUSIVE: Dinamo Zagreb are in advanced talks to sign Ismael Bennacer from AC Milan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)September 4, 2025
Understand very advanced negotiations taking place for Algerian midfielder to join the Croatian side.
He could fly to Croatia already today! ✈️pic.twitter.com/ofbULavhQr
Bio je standaradan u ekipi Milana sve do prošle sezone, a nakon samo osam mečeva u prvom dijelu sezone on je promijenio sredinu i u potrazi za minutima otišao u Marsej. Sada je u Dinamu. Bio je mladi reprezentativac Francuske, a onda je riješio da igra za Alžir i za sjevernoafruičku selekciju je na 51 meču dao tri gola.
(MONDO, N.L.)