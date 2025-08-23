Arsenal je upisao laku i ubjedljivu pobjedu protiv Lidsa, a na tom meču debitovao je momak od 15 godina o kom će se tek ričati - Maks Dauman. Viktor Đekereš dao dva gola.

Arsenal je pokazao zašto je jedan od glavnih konkurenata za titulu u Premijer ligi. Demolirao je Lids sa 5:0 na svom terenu i obradovao navijače. Ima razloga i za brigu, ali i za ponos. Zavisi iz kog ugla se gleda ako navijate za tim iz Londona.

Glavna stvar svakako je ubjedljiva pobjeda, osvojena tri boda i veoma lijepa igra ekipe. Julijan Timber je prednjačio, dao je dva gola i imao asistenciju. Prvi gol postigao je u 34. minutu, pa je u nadoknadi prvog poluvremena bio asistent Bukaju Saki, a u 56. minutu je dao svoj drugi gol. Između njegovih pogodaka u listu strijelaca upisao se Viktor Đekereš.

Onda se u 64. minutu dogodio momenat za pamćenje i istoriju kluba. Umjesto Nonija Maduekea u igru je ušao Maks Dauman, momak od 15 godina, tačnije 15 godina i 235 dana. Po tome je drugi najmlađi igrač u istoriji Premijer lige koji je debitovao u najjačem engleskom takmičenju. Ispred njega je samo njegov saigrač Itan Nvaneri sa 15 godina i 181 dan.

- LOOKS LIKE DECLAN RICE WONT GIVE THE PENALTY TO 15 YEAR OLD MAX DOWMAN!pic.twitter.com/6rAlbMq6VL — The Touchline | (@TouchlineX)August 23, 2025

U nadoknadi meča je upravo Dauman uspio da iznudi penal. Mnogi su očekivali da će upravo on izvesti taj jedanaesterac. Deklan Rajs je uzeo loptu, a onda se okrenuo i dao je u ruke Đekerešu. Skupo plaćeni napadač bio je siguran i rutinski je sproveo loptu u mrežu.

Šta brine Arsenal?

Iz ove pobjede Mikel Arteta i Arsenal imaju i te kako i razlog za brigu. Zašto? Zbog povreda Bukaja Sake i Martina Edegora. Obojica su morali da napuste teren ranije zbog povreda. Koliko su ozbiljne povrede i o čemu se tačno radi, još uvjek nema informacija.

Moraće obojica na dodatne preglede i sve što je neophodno da bi se ustanovio stepen povreda. Edegor je teren napustio već u 38. minutu kada ga je zamijenio Nvaneri, dok je Trosar zamenio Saku u 53. minutu. Sada svi u klubu strepe, jer su to dvojica veoma bitnih igrača. Možda pomogne to što je potpisao Eze za 70 miliona eura... Sledi meč sa Liverpulom na "Enfildu"