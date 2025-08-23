Arsenal je upisao laku i ubjedljivu pobjedu protiv Lidsa, a na tom meču debitovao je momak od 15 godina o kom će se tek ričati - Maks Dauman. Viktor Đekereš dao dva gola.
Arsenal je pokazao zašto je jedan od glavnih konkurenata za titulu u Premijer ligi. Demolirao je Lids sa 5:0 na svom terenu i obradovao navijače. Ima razloga i za brigu, ali i za ponos. Zavisi iz kog ugla se gleda ako navijate za tim iz Londona.
Glavna stvar svakako je ubjedljiva pobjeda, osvojena tri boda i veoma lijepa igra ekipe. Julijan Timber je prednjačio, dao je dva gola i imao asistenciju. Prvi gol postigao je u 34. minutu, pa je u nadoknadi prvog poluvremena bio asistent Bukaju Saki, a u 56. minutu je dao svoj drugi gol. Između njegovih pogodaka u listu strijelaca upisao se Viktor Đekereš.
Onda se u 64. minutu dogodio momenat za pamćenje i istoriju kluba. Umjesto Nonija Maduekea u igru je ušao Maks Dauman, momak od 15 godina, tačnije 15 godina i 235 dana. Po tome je drugi najmlađi igrač u istoriji Premijer lige koji je debitovao u najjačem engleskom takmičenju. Ispred njega je samo njegov saigrač Itan Nvaneri sa 15 godina i 181 dan.
- LOOKS LIKE DECLAN RICE WONT GIVE THE PENALTY TO 15 YEAR OLD MAX DOWMAN!pic.twitter.com/6rAlbMq6VL— The Touchline | (@TouchlineX)August 23, 2025
U nadoknadi meča je upravo Dauman uspio da iznudi penal. Mnogi su očekivali da će upravo on izvesti taj jedanaesterac. Deklan Rajs je uzeo loptu, a onda se okrenuo i dao je u ruke Đekerešu. Skupo plaćeni napadač bio je siguran i rutinski je sproveo loptu u mrežu.
Šta brine Arsenal?
Iz ove pobjede Mikel Arteta i Arsenal imaju i te kako i razlog za brigu. Zašto? Zbog povreda Bukaja Sake i Martina Edegora. Obojica su morali da napuste teren ranije zbog povreda. Koliko su ozbiljne povrede i o čemu se tačno radi, još uvjek nema informacija.
Moraće obojica na dodatne preglede i sve što je neophodno da bi se ustanovio stepen povreda. Edegor je teren napustio već u 38. minutu kada ga je zamijenio Nvaneri, dok je Trosar zamenio Saku u 53. minutu. Sada svi u klubu strepe, jer su to dvojica veoma bitnih igrača. Možda pomogne to što je potpisao Eze za 70 miliona eura... Sledi meč sa Liverpulom na "Enfildu"
Saka and Ødegaard both came off injured in just Arsenal's second match of the season.— ESPN FC (@ESPNFC)August 23, 2025
Their next PL fixture: Liverpool at Anfieldpic.twitter.com/fkx2Q0enmE