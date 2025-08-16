Martin Dubravka prvi je golman u Premijer ligi koji je kažnjen zbog predugog držanja lopte

Izvor: Screenshot/Reddit/@r/soccer

Premijer liga od ove sezone uvela je pravilo o vremenu koje golman smije da provede držeći loptu u ruci. Isti sistem primenjivaće se i ove sezone u najjačem srpskom takmičenju. A, Premijer liga tek što je počela, a već je jedan golman kažnjen, reč je o Slovaku Martinu Dubravki.

Golman Barnlija Martin Dubravka predugo je držao loptu u posjedu, a to je prouzrokovalo da Totenhem dobije korner. Riječ je o pravilu "8 sekundi" u kojem sudija nema pravo da duže od navedenog vremena drži loptu u rukama. Zbog toga sudija Majkl Oliver nije imao izbora, do da posejd dodijeli domaćinu.

Martin Dubravka held onto the ball for more than 8 seconds and Tottenham were immediately awarded a corner.



This new rule will be heavily focused on by referees for the first 5 weeks of the season, before being completely forgotten about for the rest of the campaign.pic.twitter.com/taPGdzmWZA — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet)August 16, 2025

Čitava situacija dogodila se već u trećem minutu meča, prvog kola Premijer lige. Slovak je očigledno zaboravio na novo pravilo ili se nadao da se ono neće odmah rigorozno poštovati. Tako je presreo centaršut rivala, uhvatio loptu, a prema procjeni sudije držao ju je više od predviđenog vremena. Mnogima nije bilo jasno posle odluke sudije o čemu se tačno radi, ali trener Tomas Frank odmah je razumio i počeo da aplaudira sudiji zbog odluke.

Susret prvog kola Premijer ligte između Totenhema i Barnlija završen je 3:0 u korist domaćina. Rišarlison je već u 10. minutu bio precizan, a onda ponovo u 60. Uspeo je i Džonson u 66. ponovo da zatrese mrežu gostiju, pa je Totenhem na sjajan način otvorio sezonu u domaćem takmičenju.

Ovo pravilo važi i u Srbiji

Novi predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Italijan Domeniko Mesina nedavno je predstavio nova pravila u Superligi. Tom prilikom detaljno je objasnio i "o sekundi" držanja lopte u posjedu golmana. Riječ je o maksimalnom vremenu koliko golman smije da drži loptu u rukama. Sudije će u predstojećoj sezoni posebno obratiti pažnju na ovu stavku kad je riječ o Superligi.