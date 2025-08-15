Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin govorio je o situaiciji u Rusiji i Izraelu sa sportske tačke gledišta.

Izvor: Profimedia

Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin upitan je da objasni zašto ruski sportisti imaju zabranu igranja u međunarodnim takmičenjima, dok Izraelcima nije izrečena ista suspenzija. Iako je bilo najava da će se neke mjere biti ukinute, za sada se to još uvijek nije dogodilo. Čeferin kaže da nije pobornik zabrane i donekle je dao pozitivan signal ruskim sportistima kojih već tri i po godine nema u takmičenjima pod okriljem UEFA.

"Ja nisam zagovornik zabrane takmičenja sportistima", rekao je u intervjuu za RTV Sloveniju predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin.

Na pitanje zašto UEFA ima drugačiju politiku prema Rusiji i Izraelu, Čeferin je odgovorio: "U principu nisam zagovornik da se sportistima ne dopusti da se takmiče. U slučaju Rusije vidimo da se sportisti ne takmiče tri i po godine, a rat je još gori nego što je bio. Znam da su mnogi protivnici režima, ali i dalje ne mogu da igraju... Ali ovdje je sport snažno isprepletan sa politikom i politika je ovdje uveliko uključena", kaže Čeferin.

Slovenac kaže da je odluka UEFA da Izrael za sada ne bude suspendovan. "Vrlo mi je teško da komentarišem, šta bi moglo da se dogodi. Ali u principu mislim da bi svi sportisti trebalo da imaju priliku da se takiče i da bi se ostale stvari treba da se rešavaju drugačije".