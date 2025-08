Mario Jurčević vratio se u tim Partizana i Srđan Blagojević moći će da računa na njega pred novi meč u kvalifikacijama za Ligu konferencija

Izvor: MN Press

Mario Jurčević biće spreman za novi važan meč Partizana. Crno-bijeli dočekuju Hibernijan u kvalifikacijama za Ligu konferencija, a dobra vijest je stigla za tim Parnog valjka. Srđan Blagojević moći će da računa na iskusnog beka.

Jurčević ponovo trenira, a to su više nego dobre vijesti za Partizan s obzirom na to da je nije postojalo rešenje na lijevom beku, saznaje Sport klub. Koliko oporavak iskusnog beka znači crno-bijelima govori i sama činjenica da bi Blagojević morao da pronađe iznuđeno rešenje za njegovu poziciju, kao što je to bio slučaj sa Aranđelom Stojkovićem.

Jurčević se povrijedio na poslednjem treningu pred revanš sa ukrajinskim timom, ali važno je da je Valjak u tom susretu uspio da odnese trijumf. Osim meča sa Oleksandrijom, na terenu ga nismo videli i u susretu sa Radničkim.