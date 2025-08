Crnogorski trener Dejan Vukićević je analizirao nastup crnogorskih klubova u evropskim kvalifikacijama.

Budućnost, Sutjeska i Dečić eliminisani su u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

“Nažalost, sve tri ekipe su završile takmičenje u Evropi. Kada smo vidjeli žrijeb, bilo je očekivano od Dečića i Sutjeske, jer su se namjerili na jako kvalitetne rivale i bilo je nerealno očekivati da mogu da prođu tu stepenicu”.

Nekako, najviše pažnje je posvećeno Budućnosti, jer se u našem najvećem klubu toliko toga izdešavalo tokom ljetnje pauze.

Sigurno da je razočarenja dosta, kod svakog od nas koji smo barem dijelom pisali istoriju kluba, i sigurno da se očekivalo više. Dobra organizacija kluba je preduslov da se napravi nešto veliko. Sada ta dobra organizacija, dobar stručni rad, kvalitetan igrački kadar vam ne garantuju uvijek rezultat, jer još neko radi dobro. Ali ako u tom lancu nešto nije kako treba, onda vam to garantuje loš rezultat. A mnogo toga nije bilo kako treba u Budućnosti”, kazao je Vukićević.

Trener koji je u igračkim danima i sam nosio "plavo-bijeli" dres napomenuo je da se znalo od januara da će Budućnost igrati Ligu šampiona i da se imalo vremena za pripreme.

Kazao je i da je klub, koji je osvojio titulu na pogon mlađih igrača, Evropu započeo sa iskusnim, te napravio poređenje između Čelsija i podgoričkog kluba, gdje je Budućnost skoro osam godina u prosjeku starija od ekipe koja je osvojila FIFA svjetsko klupsko prvenstvo.

“Od januara se znalo da će Budućnost igrati Ligu šampiona, to su dani kada je trebalo početi pripreme za ove kvalifikacije. Unazad pola godine, vezni red Budućnosti je bio Bulatović, Brnović, Vukotić. Vidite gdje su sada ti momci. Sada je vezni red Piščević, Strumija i Miličković. Teško je crpjeti mlade igrače u svakom roku, ostajati bez najboljih pa crpjeti iz svoje škole sličan kvalitet da nadomjestite gubitke. I onda se Budućnost odlučila za iskusnije igrače. Ti igrači su vjerovatno dovedeni željom da se u Evropi napravi nešto, jer za domaću ligu do danas nije bilo potrebno iskustvo. Reći ću vam jedan podatak koji je poražavajući: Čelsi je prvak svijeta klupski sa prosjekom godina 22,7, Budućnost je u prvoj utakmici protiv Jermena bila stara u prosjeku 30,5. Opredjeljenje je bilo da sa iskusnim kadrom pređe prvu stepenicu”.

Vukićević je podsjetio koliko bi benefita Budućnost imala da je preskočila prvu stepenicu i podsjetio na mladost tima koji je igrao sa Deportivom, kao i na njegovu Zetu iz prve sezone u CFL-u 2006. godine, gdje je prosjek tima bio 20 godina.

“A dobro se zna šta je ona značila — osam utakmica minimum u Evropi, pod uslovom da ispadate u prvoj narednoj. Dvije Lige šampiona, pa ako ispadnete dvije Lige Evrope, pa tu ako ispadnete dvije Lige konferencija. Osam utakmica bi za Budućnost i crnogorski fudbal bilo veliko i na ekonomskom planu. Imate situaciju, volim da naglasim to jer volim da igram sa mladim igračima, prvo Budućnost 2005. godine protiv Lakorunje, ta ekipa Branova — Burzanović, Sekulić, Mugoša, Vujadinović, svi su imali 20 godina, Čarapić je bio pozadi iskusniji, on i Perišić. Mi smo sa Zetom u prvenstvo 2006. godine ušli sa prosjekom 20 godina. Ćetković, Igumanović, Đurović, a mlađi od njih Korać, Stjepanović, Darko Marković… I 2007. Zeta je bila prvak, i nakon mene Halil je vodio protiv Kaunasa i Rendžersa”.

Za našeg stručnjaka nije neshvatljivo da ekipa koja proda toliki broj igrača može da ima problema sa finansijama.

“Vratimo se Budućnosti, godinu unazad, pošlo je toliko mladih igrača: Vukotić, Brnović, Bulatović, Adžić, Kostić, Perović, Tomašević, Perišić, i svi ti momci su za godinu dana pošli, i klub je napravio rezultat kakav je napravio, ostao bez toliko igrača i onda dođete dan pred Evropu, u kojoj predsjednik kaže da nema novca za plate, to je onda jedna informacija koja… ne inspiriše. Dan uoči utakmice u klub uđe Tužilaštvo i pokupi dokumentaciju za transfere. Pa deset dana do prvenstva imate smjenu trenera sa priprema, ako ste već odlučili za takav korak zbog sukoba sa navijačima, onda se to radi u pauzi i pripreme se počnu sa novim trenerom”.

Takođe smatra da klub treba da riješi problem sa navijačima.

“Budućnost prije svega mora da riješi problem sa navijačima. Ako znamo da je posljednje kolo prekinuto, da je Budućnost kažnjena da nekoliko utakmica neće igrati pred svojom publikom, ako znamo da je nova kazna od UEFA-e zbog tuče na tribinama, prva utakmica sa Jermenima, onda je to signal da taj problem mora da se rješava”.

Ključna stvar koju je Vukićević pomenuo je da klub ne bi smio da bude prćija političkih partija.

“Nekako smo napravili ne samo Budućnost, nego gdje su opštine vlasnici i osnivači, pa su klubovi prćije političkih partija. Nije to tako, Budućnost je klub ovog grada, svakog Podgoričanina, i svake partije i svake pripadnosti, i Budućnost je iznad svih, jer su svi trenutno tu godinu, dvije ili pet, a Budućnost je tu 100 godina i biće i narednih 100 i iznad svih je. I ako to ne riješimo, ako na stadionu ne bude navijač Budućnosti nezavisno kojoj partijskoj opciji pripadao, i budemo svjesni da je Opština vlasnik, finansijer, da će opština da ima ljude koji će kontrolisati sredstva. Ali to nisu sredstva njihova, to su sredstva poreskih obveznika grada, i sa te strane oni moraju biti prisutni, ali ne na način da bude kompletno vezana za aktuelnu vlast, oni treba da su podrška i servis. Bilo je momenata kada su predsjednici klubova bili nezavisno od partijske pripadnosti, iz biznisa, iz privrede, koji su vodili klub na dobar način”.

Vukićević je objasnio i da je Budućnost klub kojem nikad neće nedostajati sredstava.

“I Budućnost je klub koji će uvijek funkcionisati i tu nikada neće nedostajati sredstava, zato što je svake godine u Evropi i ima svake godine priliv, makar milion. Ove godine ko zna koliko bi bila da je prošla. Ona će uvijek imati igrača za transfer, sjutra će imati Savovića, Camaja, Vukanića, Domazetovića. Sad se opet potpisalo sa osam mladih igrača stipendijske ugovore, i to nije brend Podgorice nego Crne Gore. Taj klub je dao igrače za Milan, Real, Sevilju, Espanjol, PSV, sad Juventus. To je klub koji nikad neće kuburiti sa sredstvima. Da ne bude da su stvari neke negativne, ima ih jer se ispalo od Jermena i Moldavaca i to ne može biti dobro”.

Crnogorski trener smatra da se Jermenima dalo previše respekta, što se vidjelo u 20 minuta revanša kada je Budućnost uspjela da se vrati sa 2:0 i napadne tim Noe.

“Imate prvu utakmicu gdje se sa suviše respekta ušlo da bi se napravio rezultat u prvoj, da bi revanš odlučivao pobjednika. Desio se crveni karton, ali i do crvenog kartona Budućnost je igrala na sličan način, sa samo dva ofanzivna igrača i onda crveni karton i 0:2 vas natjera da nešto pokušate i onda se vidi da ste mogli. Na kraju se slavilo kao da se prošlo, da bude gore ispalo se i od Milsamija, i u četiri utakmice imate dva poraza i dva remija, a to je poražavajuće”.

Vukićević je sa druge strane pohvalio rad omladinske škole i kazao da je to put kojim bi klub trebao da ide.

"Što se omladinske škole tiče, kapa dolje svima, jer toliko mladih igrača da je izašlo u zadnje dvije godine, da je bio sluh da se dovedu iz Nikšića, da se dovedu Đukanovići i Adžić, da Budućnost radi te transfere, sa plejadom mladih igrača koje smo pomenuli i ovi koji dolaze. To je nešto što je bogatstvo i to treba njegovati, i to je put. Ali kada se planira Evropa, onda ovo nije bio put, bilo je mnogo grešaka, a onda je to neizbježno da dođe do neuspjeha".

Dečić i Sutjeska

I Dečić i Sutjeska su završili svoje nastupe, doduše protiv dosta jačih protivnika, s tim što Vukićević smatra da su oba kluba napravila greške.

Dejan Vukićević

“Prvo, Sutjeska je dovela dosta novih igrača, sa smjenom rukovodstva kasno su ušli u pripreme. Puno je tu novih igrača, paralelno sa pripremama pravljen je i novi tim i svakako da treba vremena. Prvu utakmicu Sutjeska je prošla, ali sa Beitarom, oni su mnogo jači.

I sad je Sutjeska dovela 7-8 igrača, a ni jednog Nikšićanina, to je poražavajuće za Nikšić da u startnom timu sem Giljena nema ni jednog Nikšićanina”.

Kod Dečića smatra da je smjena trenera tri dana prije početka evropskih utakmica veliki problem.

“Što se tiče Dečića, oni su ostali bez nekih važnih igrača tokom pauze, pošao Čargas, Matić, Mašović, to su iskusni igrači. Napravili su grešku jer su tri dana prije utakmice promijenili trenera koji je obavio pripreme. U sva tri kluba po neka greška je napravljena”, kazao je on.