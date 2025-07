Marko Arnautović još jednom pokazao koliko mu znači Siniša Mihajlović sa kojim je sarađivao u Bolonji i obećao mu je da će doći u Crvenu zvezdu.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Marko Arnautović zaplakao je po dolasku u Crvenu zvezdu kada je video da jedna od tribina nosi ime Siniše Mihajlovića, a to ga je pogodilo i u prvim intervjuima u novom dresu. Bilo mu je jako teško dok je govorio za "Zvezda TV", a još više ga je to pogodilo dok se obraćao na konferenciji za medije.

Čim je čuo da se u pitanju spominje ime Siniše Mihajlovića, uhvatio se za glavu i vidjeli smo suze: "Nemoj to. Uf... Nemoj to pitanje. To je jako teško. Nije trebalo to da me pitaš, ne mogu ništa više da pričam više", rekao je Arnautović.

Vidi opis "A nemoj to pitanje, jao": Marko Arnautović se uhvatio za glavu i zaplakao zbog Mihe Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

"On je meni bio brat, otac, rekao sam mu - jednog dana ću doći ovamo. Samo smo mi o Zvezdi pričali. Više smo pričali o Zvezdi nego o Bolonji. Pričao sam i sa njegovom djecom i ženom, plakao sam ova dva-tri dana više nego za cio život. Svi smo plakali...", dodao je Arnautović koji više nije mogao da priča, posle čega je Zvezdan Terzić tražio da se pređe na druga pitanja.

"Rekao sam svom bratu da mi je san da igram za Zvezdu. Presrećan sam što sam ovdje. Ja ne volim da pričam. Imam mnogo poštovanja za vas, ali ja ne pričam. Ja igram fudbal", dodao je Arnautović.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Podsjetimo, Marko Arnautović je igrao u Bolonji kod Siniše Mihajlovića, a nažalost slavni fudbaler i trener preminuo je sredinom decembra 2022. godine. Upravo je Marko Arnautović bio jedan od fudbalera koji je nosio kovčeg sa Mihinim telom i uvijek je bio jako blizak sa njim.