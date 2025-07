Predrag Mijatović govorio o situaciji u španskom fudbalu, sa posebnim osvrtom na Real Madrid.

Izvor: MN Press

Legendarni napadač Real Madrida, a sada čelnik Partizana Predrag Mijatović ocijenio je situaciju u "kraljevskom" klubu kao zabrinjavajuću. Smatra da njegov nekadašnji klub samo gomila najveće zvijezde, a povod za ovaj razgovor je bio i dolazak Markusa Rašforda na pozajmicu u Barselonu.

U gostovanju za radio Cadena SER u emisiji El Larguero, bio je jako oštar u ocijeni trenutne situacije u špankom fudbalu.

"Kada radiš takve stvari, kada dovodiš igrača na pozajmicu, to je zato što ili nemaš novca ili nisi siguran da će on igrati dobro. Rašford je igrač koji je obećavao da će postati jedan od najboljih, ali je upao u jako lošu seriju. Takvi potezi ukazuju na finansijsku nemoć ili na veliko nepovjerenje u samog igrača", ocijenio je Mijatović, jasno aludirajući na tešku situaciju u katalonskom timu.

Predrag Mijatović

Izvor: MN Press

Šta je problem u Real Madridu?

Potom se osvrnuo na situaciju u Realu i zapazio je jedan veliki problem koji je ogoljen nakon odlaska Luke Modrića.

"Kad se sjetim svega što smo proživjeli ovih godina, jasno je da nedostaju kreativni igrači. Puno kreativnosti fali u sredini terena. Staviti Guleru teret koji je nosio Modrić bilo bi samoubistvo. Moramo se sjetiti da ni Modriću, kad je došao, nije bilo lako sve do one utakmice protiv Mančestera. Moramo izbjeći 'spaljivanje' mladih igrača i dati im vremena da pokažu što znaju", jasan je Mijatović.

Da li je Vinisijus Žunior stigao do kraja puta?

Vinisijus Žunior

Izvor: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

"Možda je došlo vrijeme da Real razmisli šta će sa njim. Ako i ode ovog ljeta, nije smak svijeta. Teško je ispraviti njegov karakter, brzo se naljuti, ponašanje zna da mu bude iritantno, ne samo za protivnike, već i za same navijače Reala. I to ga košta", rekao je Mijatović i dodao: "Nisam siguran jesu li navijači zaljubljeni u Vinisijusa kao prije dvije ili tri godine, ni to dali on osjeća prema njima isto poštovanje".

Bez dlake na jeziku je govorio o strategiji aktuelne uprave koja gomila velika imena svjetskog fudbala...

"Stalno to govorim, ako akumulirate igrače sa ogromnom tržišnom vrijednošću uvijek je kontraproduktivno. Imate imovinu koja vrijedi mnogo, ali od nje ne izvlačite korist na najbolji mogući način. Kako mjeseci prolaze, igrač nije srećan, a vi ne znate hoćete li ga iduće godine uopšte prodati, a uložili ste veliki novac u njega", rekao je Mijatović