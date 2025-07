Zvezdan Terzić govorio o statusu Nemanje Radonjića na Marakani.

Generalni direktor Crvene zvezde govorio je o Nemanji Radonjiću i njegovim kvalitetima, ali se nije dotakao njegovog statusa na Marakani. Vratio se brzonogi vezista prošlog ljeta, ali čini se da nije opravdao očekivanja navijača, a ni uprave. Spekulisalo se i o njegovom odlasku, međutim, to se iz Terzićevih riječi nije moglo naslutiti.

Čelnik crveno-bijelih ga je uporedio sa Vinisijusom iz Real Madrida i otkrio da je na trenzima pokazao nevjerovatne fizičke predispozicije i zapitao se zašto nije imao bolju karijeru.

"Mi smo mnogo puta komentarisali Radonjića. Po svim paranetrima da ima drugačiji odnos prema fudbalu on bi trebalo da bude najbolji srpski fudbaler i najbolji igrač u reprezentaciji. Što on ima, ja ne znam koji bijeli igrač ima na svijetu. Juče smo komentarisali njegove rezultate. Njegova brzina koja ide na preko 36 kilometara na sat i njegovo ubrzanje koje ide na 8,7 metara u sekundi. On ima brzinske predispozcije kao Vinisijus u Real Madridu. Nevjerovatno je da nema drugačiju karijeru. Ovih dana smo se bavili sa njim i očekujem da on to prekopča u svojoj glavi", rekao je Terzić u emisiji "OKO" na RTS-u.

Šta je rekao Piksi o Radonjiću?

Šta je rekao Piksi o Radonjiću?

Nekadašnji igrač Rome, Olimpika, Torina završio je svoju reprezentativnu karijeru, makar dok je na klupi Dragan Stojković Piksi koji ga je "isprozivao" pred start kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

"Radonjić, šta je problem, ne volim ga, nije mi simpatičan, ne sviđa mi se njegova frizura? On samo unišava sebe, uništava Zvezdu, reprezentaciju, ili samouništava. To je njegov problem. Hoćete reći da zaslužuje da bude u reprezentaciji? Kao da je neko lud", rekao je Piksi na konferenciji za medije.

Uslijedio je odgovor Radonjića preko društvenih mreža i potvrda da neko vrijeme sigurno neće obući nacionalni dres.

Odlazak iz Zvezde?

Spominjalo se da je na meti Nice i Tuluza, ali su te priče ubrzo utihnule. Da li je Radonjić spreman da ponovo napusti Zvezdu i vrati se u Francusku gdje mu je jedna od najvećih barijera bio jezik, vidjećemo. U svakom slučaju, u Zvezdi su svjesni kakvog igrača imaju u svojim redovima, te ostaje da vidimo da li će se uklopiti u viziju Vladana Milojevića u novoj sezoni.