Prva izjava trenera Partizana posle poraza od Crvene zvezde u 169. večitom derbiju.

Novi trener Partizana Igor Duljaj doživeo je poraz na debiju, u 169. "večitom derbiju". Njegov tim izgubio je od Crvene zvezde golom Aleksa Viga u 5. minutu, a žaliće Duljajev tim za propuštenim šansama u drugom delu, u kojem su nadigrali domaćina.

"Čestitam kolegi na pobedi, bila su ovo dva različita poluvremena. U prvom poluvremenu nismo mogli ni do igre, ni do pasa. U drugom se sve promenilo, naterali smo Zvezdu da čuva gol. To je otprilike slika kako bi trebalo da igra Partizan. Slika se pojavila, ima i tona. Najbolje od svega je da se nismo plašili da igramo fudbal. Ne mislim tu da neko nekog udari, već da tražimo odgovornost u igri", rekao je Duljaj za TV Arena sport.

On se osvrnuo i na najave da će njegov tim izgubiti 0:3, 0:5. "I kada gubite i kada dobijete, treba da vidite šta je bilo dobro. I kad izgubite i kad dobijete. Uvek poštujem protivnika i nikad nikoga ne treba potcenjivati".