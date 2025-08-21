Bivši muž Jovane Jeremić pokazao drugu ćerku: Prije Jovane bio u braku, sad se pohvalio slikom naslednice

Vojislav je objavio zajedničku fotografiju na mrežama, ne skrivajući ponos

Poznato je da su voditeljka Jovana Jeremić i njen bivši suprug Vojislav Voja Milošević tokom braka dobili ćerku Leu, ali mnogi ne znaju da političar iz prvog braka ima još jednu naslednicu. Iako je poznat kao neko ko svoj privatni život rijetko iznosi u javnost, ovoga puta je napravio izuzetak.

Na svom Instagram profilu podijelio je dirljivu fotografiju sa starijom ćerkom, nastalu tokom njihovog zajedničkog odmora na Zlatiboru, a Voja je u opisu kratko, ali emotivno poručio: "Tatino veliko dijete“.

Inače, Milošević je jednom prilikom govorio o vaspitanju djece i tada je istakao da mu je najbitnije da im pruži beskrajnu ljubav.

"Ne očekujem da ih vaspitava škola. Ne želim da sistem vrijednosti izgrade po osnovu nekih degutantnih pojava na internetu. Nikad im neću savjetovati da sebi grade idole... Mogu samo im savjetujem da budu dobre i poštene djevojke, da vole i u najdubljem dijelu svog srca čuvaju mjesto za Boga. Jer Bog jeste ljubav, svetlost i istina. A kada svjetlost obuzme duše, nema mjesta za tamu, nema mjesta slabostima. Ne želim da mrze, ne želim da se svete onima koji će ih kroz život povrijediti. Loših će uvijek biti, a osveta je karakteristika najslabijih. Neka i iz loših iskušenja izvuku pouku, neka im to bude škola kako bi se zaštitile od onoga što će tek dolaziti. Volim da ih jako zagrlim, da im pružim beskrajnu ljubav, da im kažem da ih volim bezuslovno. Jer to je njima najpotrebnije, ljubav. To je najveća vrlina. Kada dijelimo ostale stvari, njih imamo manje, ali ljubav ostaje trajna i najljepša. Lea i Anja" napisao je Vojislav Milošević.

