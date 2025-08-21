Prema Programu obavljanja komunalnih djelatnosti “Čistoće” za ovu godinu, to preduzeće raspolaže sa “značajnim brojem vozila, radnih mašina i opreme”.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Iako podgorička “Čistoća” povremeno priskače u pomoć novoosnovanom komunalnom preduzeću u Zeti, sada više može da se posveti održavanju reda u glavnom gradu, pišu Vijesti.

“Kao što je poznato, od 1. februara ove godine počelo je sa radom Javno komunalno preduzeće Zeta, no i pored te činjenice naše privredno društvo povremeno, shodno njihovim potrebama, pruža stručnu podršku”, rekli su iz tog preduzeća.

Na teritoriji glavnog grada, u proteklih sedam dana, bili su aktivni požari na više lokacija, a to je, objašnjavaju iz preduzeća kojim rukovodi Denis Hot, uticalo na “ustaljenu dinamiku” pranja podgoričkih ulica.

Član 14 Odluke o održavanju čistoće na teritoriji Podgorice predviđa da nadležno komunalno preduzeće u ljetnjem periodu, tokom noći, pere ulice od 22 do 5 sati ujutru.

“Na osnovu prioriteta koji se utvrđuju shodno stanju na terenu, ovi poslovi se obavljaju redovno, pri čemu ukazujemo da nerijetko nepropisno parkirana vozila, ometaju nesmetan rad na terenu. Moramo napomenuti da se predmetne aktivnosti u proteklim danima ne sprovode po ustaljenoj dinamici, prvenstveno zbog prisustva velikog broja požara na teritoriji Podgorice, zbog čega je ‘Čistoća’ sve raspoložive autocistijerne i kapacitete stavila na raspolaganje Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada”, rekli su.

Kako stoji u tom dokumentu koji je Skupština Glavnog grada usvojila prošlog mjeseca, to preduzeće raspolaže sa dvije elektročistilice i osam električnih trokolica. Imaju i jedan mobilni usisivač, prenose Vijesti.

Oni su od Glavnog grada ove godine tražili da im stavi na raspolaganje nekoliko autosmećara za pražnjenje posuda, polupodzemnih i nadzemnih posuda, autopodizače, kao i autokipere.

Podgoričkoj “Čistoći” je, piše u izvještaju, potrebna i autocistijerna.

“Radeći Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu, za ovu grupaciju vozila smo iskazali pesimistična očekivanja i ona su se, nažalost, ostvarila zbog nemogućnosti registracije istih zbog godina starosti, izduvnih gasova, rezervnih djelova i povećanih kriterijuma tehničkog pregleda prilikom registracije vozila. Svih sedam vozila, izuzev jednog novog, su van upotrebe zbog nemogućnosti da se registruju, te je, po tom osnovu, potrebno nabaviti minimum dvije autocistijerne većih zapremina. Ovim vozilima se godinama vrši usluga odvoza vode u bezvodnim područjima Glavnog grada za vrijeme ljetnje sezone, po nalogu opštinskog štaba. Takođe, opslužuju vatrogasna vozila za vrijeme požara, peru ulice svake noći, u trajanju od devet mjeseci godišnje...”, navode u “Čistoći”.