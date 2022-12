Selektor Dragan Stojković Piksi i Aleksandar Mitrović bili su meta provokacije jednog novinara na konferenciji za medije u Dohi.

Na konferenciji za medije reprezentacije Srbije pred meč sa Švajcarskom izbio je pravi skandal i to zbog poljskog novinara Dariuša Farona, koji je iskoristio priliku da pokuša da isprovocira selektora Dragana Stojkovića Piksija i napadača srpskog tima Aleksandra Mitrovića.

Bez obzira na temu konferencije, a to je fudbal i meč trećeg kola grupne faze Mundijala između Srbije i Švajcarske u petak od 20 časova, Poljak je iskoristio šansu da osudi srpske navijače u vezi sa trenutnom situacijom u Ukrajini.

"Moje pitanje je povezano sa srpskim navijačima koji otvoreno podržavaju Rusiju. Pošto jasno znamo da Rusija ubija nedužne ljude u Ukrajini da li se slažete sa činjenicom da je to velika sramota i koje je vaše mišljenje o tom pitanju, da li Vi takođe podržavate Rusiju?", pitao je Faron.

Ipak, kako protokoli nalažu PR Fudbalskog saveza Srbije Miki Vuković nije dozvolio ovakve provokacije i sasjekao je pitanje u korijenu.

"Izvinjavamo se, ali trener i fudbaler neće odgovoriti na to pitanje. Ako imate neko pitanje vezano za sjutrašnji meč, to je ok, ali ovo ne. Sledeće pitanje, moliću", rekao je Vuković i time završio ovu neprijatnu epizodu.

U nastavku konferencije srpski selektor Stojković je pričao o kritikama na njegov račun, meču sa Kamerunom, zdravstvenom biltenu svog tima, kao i o planovima za naredni meč.