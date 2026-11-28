Viking Libra je prvi kruzer na vodonik na svetu. Prima 998 putnika, a na ekološki pogon trebalo bi da pređe tokom 2027. godine.

Izvor: Viking Cruises

Italijansko brodogradilište Fincantieri u Ankoni isporučilo je 25. novembra kompaniji Viking (Viking Cruises) novoizgrađeni brod Viking Libra. Plovilo napravljeno po narudžbini ove kompanije nosi titulu prvog kruzera na vodonik na svetu, a u 499 kabina može da primi do 998 putnika.

Na vodonik, međutim, neće zaploviti odmah. U kompaniji očekuju da Libra i njen sestrinski brod Viking Astrea, koji je još uvek u izgradnji, pređu na ovaj pogon tokom 2027. godine, dok će u prvoj sezoni krstariti Mediteranom i severom Evrope, piše dataPortuaria.

Tajna pogona krije se u hibridnom sistemu koji je razvila Fincantierijeva podružnica Isotta Fraschini Motori. Unutar gorivnih ćelija tečni vodonik se spaja sa kiseonikom iz vazduha i proizvodi struju snage do 6 megavata, ostavljajući za sobom isključivo čistu vodu.

Takva snaga ipak nije dovoljna za čitavo putovanje. Ideja je da brod satima krstari bez ikakvih štetnih emisija kroz osetljive ekosisteme poput norveških fjordova, dok će za otvoreno more i ostatak rute paliti klasične motore.Photo Set as poster photo

Glavna prepreka punoj primeni leži u prirodi samog goriva. Vodonik ostaje u tečnom stanju tek na minus 253 stepena Celzijusa, što brodarima godinama zadaje glavobolje oko bezbednog skladištenja. Dodatni izazov je nedostatak infrastrukture u lukama, pa Fincantieri gorivo dovozi i drži u posebnim kontejnerima.

Po dimenzijama se Libra ne razlikuje previše od ostatka Vikingove okeanske flote - dugačka je 239 metara i teška oko 54.300 bruto tona.

Direktorka kompanije Lija Talaktak poručuje da će ovaj dvojac "postaviti novi standard" u industriji čim tehnologija zvanično proradi 2027. godine.