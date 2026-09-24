Meta VR Glasses teže svega 100 grama zahvaljujući izmeštanju procesora i baterije u džepni modul, a donose impresivne Micro OLED 5K ekrane, Snapdragon Reality Elite čip, praćenje očiju i ruku, kao i fotorealistične Hologram pozive.

Izvor: Meta

Mark Zakerberg je na konferenciji Meta Connect 2026 predstavio dva potpuno nova modela pametnih naočara. U pitanju su Meta VR Glasses, koje donose 5K ekrane i cloud gejming u uređaju teškom samo 100 grama, kao i Ray-Ban Meta Audio, varijacija popularnog modela, ali bez kamere.

Najzvučniji uređaj su svakako Meta VR Glasses, kod kojih je kompanija primijenila neobično rešenje kako bi smanjila težinu. Ekrani i senzori nalaze se u samim naočarama, dok su procesor, baterija i memorija prebačeni u zaseban uređaj koji može da se nosi u džepu.

Dva dijela povezana su optičkim kablom, zahvaljujući čemu same naočare teže samo 100 grama - šest puta manje od Apple Vision Pro. Pokreće ih novi Snapdragon Reality Elite čip, dok Micro OLED ekrani nude 5K rezoluciju i podršku za Dolby Vision.

U ram su ugrađeni zvučnici sa Dolby Atmos prostornim zvukom, a naočare imaju mogućnost da prate pokrete očiju i ruku. Meta AI je takođe integrisan direktno u operativni sistem.

Meta VR Glasses mogu da prikazuju 3D filmove i pokreću igre preko Xbox Cloud Gaming servisa, a imaju i IMAX Enhanced sertifikat. Funkcija Hologram Calling trebalo bi da tokom video-poziva napravi fotorealističan prikaz korisnika, uključujući izraze lica i reakcije u realnom vremenu.

Baterija omogućava do tri sata korišćenja, dok eksterni uređaj podržava brzo punjenje od 45 W. Meta VR Glasses stižu na američko tržište u proljeće 2027. godine, po početnoj cijeni od 1.299 dolara.

Izvor: Meta

Meta je predstavila i Ray-Ban Meta Audio, svoje prve pametne naočare bez kamere. Namijenjene su korisnicima kojima su važni muzika, pozivi i pristup Meta AI asistentu, bez mogućnosti fotografisanja i snimanja okoline.

Ray-Ban Meta Audio teže svega 43 grama i nude do 12 sati rada sa jednim punjenjem, odnosno do 48 sati uz futrolu za punjenje. Dostupne su u Clubmaster i Burbank stilovima, sa ukupno 23 kombinacije boja i stakala.

Izvor: Meta

Prodaja Ray-Ban Meta Audio naočara počinje 13. oktobra po cijeni od 349 dolara.