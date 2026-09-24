Nova letjelica koristi specijalno oblikovan trup i krila kako bi drastično ublažila razorni zvučni udar koji prati izlazak iz brzine zvuka.

Izvor: Tianmushan Laboratory

Putovanje avionom od Pekinga do Šangaja moglo bi jednog dana da traje samo 30 minuta umjesto današnjih dva sata. Kina razvija novi "tihi" nadzvučni avion koji bi trebalo da leti brzinom od 2 Maha, odnosno oko 2.450 km/sat, a ključna tehnologija uskoro ulazi u novu fazu testiranja.

Kineski vazduhoplovni konzorcijum započeo je završno sklapanje eksperimentalne letjelice TMS-10. Ona neće služiti kao putnički avion, već kao demonstrator tehnologija namijenjenih budućoj generaciji nadzvučnih civilnih letjelica.

Jedan od najvećih problema takvih aviona jeste snažan zvučni udar koji nastaje pri nadzvučnom letu. Upravo zato je jedan od glavnih ciljeva projekta TMS-10 da taj udar učini znatno slabijim.

Kineski inženjeri to pokušavaju da postignu posebnim oblikom trupa, krila i repa. Ideja je da se udarni talasi bolje kontrolišu i rasporede, umjesto da stvore jedan snažan zvučni udar.

Sličan problem pokušava da riješi i američki NASA X-59, ali drugačijim aerodinamičkim pristupom. Cilj oba projekta je da nadzvučni let bude znatno tiši od onoga što su nudile prethodne generacije aviona.

Kineski tim već je testirao umanjeni prototip dug tri metra, sa rasponom krila od 1,5 metara i masom od 12,5 kilograma. Tokom testa u junu 2025. dostigao je brzinu od 0,2 Maha, odnosno oko 166 km/sat.

Taj eksperiment poslužio je za provjeru osnovne konstrukcije i upravljivosti letjelice. Testiranje nadzvučnog demonstratora TMS-10 očekuje se do kraja ove godine, dok njegove konačne karakteristike još nisu poznate.

Krajnji cilj mnogo je ambiciozniji. Tehnologije razvijene kroz TMS-10 trebalo bi da posluže za stvaranje poslovnog aviona za 10 do 15 putnika, sposobnog da krstari brzinom od 2 Maha.

Pri toj brzini, put između Pekinga i Šangaja mogao bi da traje oko pola sata. Vazdušna udaljenost između dva grada iznosi približno 1.050 do 1.075 kilometara, piše Interesting Engineering.

TMS-10 je dio šireg pokušaja da se nadzvučni putnički avioni vrate na nebo, ali bez nekih od najvećih problema prethodne generacije. Pored buke, buduće letjelice moraće da riješe i pitanja potrošnje goriva, pogonskih sistema i prilagođavanja aerodromske infrastrukture.