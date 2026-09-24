Adobe direktno napada CapCut i Canva-u, nudeći mobilnim kreatorima visoke performanse uz mogućnost doplate samo za napredne generativne AI alate i prostor u cloudu.

Izvor: YouTube / Adobe Video

Adobe Premiere konačno je stigao na Android, i to bez pretplate koja bi mogla da odbije veliki broj korisnika. Popularna aplikacija za video-montažu može da se koristi besplatno, ne zahtijeva registraciju, ne ostavlja vodeni žig i podržava izvoz snimaka u rezoluciji do 4K.

Aplikacija je već dostupna u Google Play prodavnici i ubrzo nakon objave premašila je 100.000 preuzimanja.

Android verzija stiže godinu dana nakon što je Adobe Premiere postao dostupan na iPhone telefonima.

Za razliku od nekadašnjeg Premiere Rush CC-a, koji je nudio znatno manje mogućnosti uz mjesečnu pretplatu, novi Premiere donosi mnogo ozbiljnije alate za montažu. Moguće je kombinovati više video i audio zapisa, dodavati efekte, prelaze, muziku i glas, kao i koristiti gotove šablone.

Tu je i Enhance Audio za poboljšanje kvaliteta zvuka, dok se gotovi snimci mogu izvesti u rezoluciji do 4K. Adobe pritom ne dodaje vodeni žig i ne zahtijeva prelazak na plaćenu verziju.

Plaćanje je potrebno samo za dodatni prostor u oblaku i generativne AI funkcije. Među njima su Generative Fill, Image-to-Video i Generate Sound Effects.

Za korišćenje Premiere-a potreban je uređaj sa najmanje 5 GB RAM-a i operativnim sistemom Android 13 ili novijim.

Adobe već priprema dodatne mogućnosti, među kojima su novi fontovi, napredniji titlovi, ključni kadrovi, isecanje i automatsko prepoznavanje ritma. U planu je i mogućnost da montaža započeta na telefonu kasnije bude nastavljena na računaru.

Dolaskom Premiere-a na Android, Adobe sada ima mnogo ozbiljniji odgovor na popularne aplikacije kao što su CapCut i Canva, koje već godinama privlače korisnike koji video snimke uređuju direktno na telefonu.