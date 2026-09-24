Nova-stara funkcija eliminisaće potrebu za fabričkim resetovanjem telefona koji briše sve lokalno sačuvane podatke.

Izvor: Ilija Baošić

Zaboravljen PIN ili lozinka uskoro možda više neće značiti gubitak svih podataka sa Android telefona. Google razvija opciju koja bi korisnicima omogućila da otključaju uređaj pomoću svog Google naloga, bez fabričkog resetovanja i brisanja lokalno sačuvanih fotografija, fajlova i podataka aplikacija.

Nova funkcija nosi naziv "Unlock with Google Account", a otkrivena je u kodu buduće verzije Androida, prenosi Android Authority. Trebalo bi da se nalazi u odjeljku "Device unlock", gdje korisnici inače podešavaju PIN, lozinku i otisak prsta.

Opis funkcije prilično jasno otkriva njenu namjenu: "Ako zaboravite PIN ili lozinku, otključajte uređaj pomoću povezanog Google naloga".

Ovo bi riješilo problem koji korisnicima Android telefona već godinama može da zada ozbiljnu glavobolju. Ukoliko danas zaboravite PIN, lozinku ili šablon za otključavanje, praktično jedini način da ponovo pristupite telefonu jeste fabrički reset.

Problem je što se tim postupkom brišu lokalno sačuvane fotografije, fajlovi i podaci aplikacija koji prethodno nisu bekapovani u oblaku. Google nalog zatim služi za potvrdu vlasništva i prolazak kroz Factory Reset Protection (FRP), ali tek nakon što su podaci već obrisani.

Zanimljivo je da mogućnost vraćanja pristupa telefonu pomoću Google naloga zapravo nije potpuno nova. Android 4.4 i starije verzije omogućavale su korisnicima da resetuju zaboravljeni šablon za otključavanje upravo pomoću svog Google naloga.

Međutim, Google je tu opciju uklonio sa Androidom Lollipop 5.0.

Sa Androidom Lollipop 5.1 stigao je Factory Reset Protection, osmišljen kao zaštita od krađe. Njegov zadatak je da spriječi lopova da ukradeni telefon jednostavno obriše kroz Recovery Mode i počne da ga koristi kao svoj.

FRP zato nakon resetovanja zahtijeva potvrdu vlasništva pomoću prethodno povezanog Google naloga. Međutim, sistem ne sprečava brisanje podataka vlasnika koji je jednostavno zaboravio način otključavanja.

Upravo bi "Unlock with Google Account" mogao da riješi taj problem i omogući povratak u telefon bez fabričkog resetovanja.

Ipak, još uvijek nije poznato kada će nova funkcija postati dostupna korisnicima. U Android 17 QPR2 Beta 5 verziji ona još nije aktivna, a Google nije potvrdio kada će "Unlock with Google Account" zvanično postati dio Androida.