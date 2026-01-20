Google je počeo da uvodi redizajniranu glasovnu pretragu na Androidu, sa modernijim interfejsom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Google je počeo da uvodi novi izgled glasovne pretrage na Android-u, a promjene su nekim korisnicima već sada vidljive. Interfejs je modernizovan, jasniji i prilagođen bržoj i prirodnijoj interakciji sa pretragom.

Glasovnoj pretrazi može se pristupiti putem vidžeta na početnom ekranu, uključujući Pixel Launcher, kao i iz bilo koje Google Search trake unutar aplikacije. Upit i dalje obrađuje Google Search, uz otvaranje standardne stranice sa rezultatima, dok se odgovor istovremeno izgovara naglas. Dosadašnji interfejs sa talasastom animacijom od četiri tačke time odlazi u prošlost.

Izvor: 9to5Google

Novi dizajn donosi centralno postavljen "G" gradijent, uz dugme za povratak i meni sa tri tačke koji vodi do Voice podešavanja. U okviru tog menija moguće je podesiti jezike, uključiti ili isključiti izgovorene rezultate, kao i izabrati glas. Na raspolaganju su Cosmo, Neso, Terra i Cassini, dok je tamni režim dodatno vizuelno osvežen.

Tokom slušanja, interfejs prikazuje poruku da Google to i čini, uz istu ilustraciju lica kao i ranije. Na dnu ekrana nalazi se četvorobojni luk, preuzet direktno iz AI Mode i Search Live režima, dok se transkripcija upita pojavljuje iznad njega.

Jedna od vidljivijih novina je veći taster "Search a song", koji vodi do interfejsa za pretragu pesama i poziva korisnike da "puste, pevaju ili pevuše" pesmu. Time je zamenjena prethodna animacija globusa. U gornjem desnom uglu nalazi se i prečica ka istoriji pretrage pesama.

Izvor: 9to5Google

Redizajn je trenutno dostupan u verzijama 17.1 (stabilna) i 17.2 (beta) Google aplikacije na Android-u, ali se još uvek postepeno uvodi. Za sada nema informacija o tome da li Google planira sličan redizajn i za tekstualnu pretragu, piše 9to5Google.