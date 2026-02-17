Platforma TikTok može da prikuplja podatke o korisnicima čak i kada nemaju instaliranu aplikaciju, zahvaljujući takozvanom "pikselu za praćenje" koji se ugrađuje na brojne internet stranice.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Wikipedia

Riječ je o malom delu koda koji vlasnici sajtova implementiraju radi analitike i oglašavanja, ali koji istovremeno može da prikuplja informacije o posjetiocima i prosleđuje ih trećim stranama.

Prema istraživanju koje je objavio BBC, u određenim situacijama mogu se prenositi i osjetljivi podaci. Na primer, ukoliko korisnik pretražuje informacije o raku, plodnosti ili mentalnom zdravlju na pojedinim zdravstvenim portalima, tragovi tih aktivnosti potencijalno mogu završiti u reklamnim sistemima.

Većina korisnika je svjesna da društvene mreže prate aktivnosti unutar svojih aplikacija, ali manje je poznato da praćenje može da se nastavi i na spoljnim sajtovima koji koriste integrisani TikTok piksel.

U praksi, to znači da podaci poput imejl adrese unete u formular ili sadržaja pretrage mogu biti proslijeđeni oglašivačkim mrežama, u zavisnosti od podešavanja i saglasnosti korisnika.

Iz TikToka navode da su vlasnici sajtova odgovorni za poštovanje zakona o privatnosti i pravilno upravljanje podacima. Kritičari, međutim, upozoravaju da ekosistem digitalnog oglašavanja podstiče masovno prikupljanje podataka jer omogućava precizno targetiranje reklama.

Stručnjaci ističu da se prikupljene informacije ne koriste samo za prikazivanje personalizovanih oglasa. U teoriji, podaci mogu da utiču na formiranje političkih stavova, cjenovnu diskriminaciju ili podsticanje impulsivne kupovine.

Jednom kada podaci uđu u oglašivačke baze, teško ih je u potpunosti ukloniti, što dugoročno stvara detaljan digitalni profil korisnika.

Kako da zaštitite svoju privatnost?

Eksperti savjetuju nekoliko jednostavnih koraka:

Korišćenje pretraživača sa pojačanom zaštitom privatnosti, poput Brave ili DuckDuckGo Instaliranje ekstenzija kao što su uBlock Origin i Privacy Badger Pažljivo upravljanje kolačićima i saglasnostima na svakom sajtu

Ipak, stručnjaci upozoravaju da potpuna zaštita nije moguća bez jačih zakonskih regulativa i sistemskih promjena u načinu na koji digitalne platforme obrađuju podatke.