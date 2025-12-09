Evropska komisija zvanično je otvorila istragu protiv Google-a zbog sumnje da koristi tuđi onlajn sadržaj za svoje AI funkcije bez dozvole i naknade. Provjerava se i YouTube.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Evropska komisija pokrenula je istragu protiv Google-a zbog sumnje da zloupotrebljava tuđi onlajn sadržaj za razvoj svojih AI funkcija u pretrazi. Ako se sumnje potvrde, Google bi mogao da se suoči sa ozbiljnim posledicama na evropskom tržištu.

Komisija provjerava da li Google preuzima sadržaj medija i drugih sajtova i koristi ga za kreiranje AI sažetaka u funkcijama "AI Overviews" i "AI Mode", bez plaćanja izdavačima i bez mogućnosti da oni odbiju takvu upotrebu.

Problem je još veći jer se veliki broj medija oslanja na Google pretragu za posjete, pa bi svako odbijanje značilo gubitak saobraćaja i vidljivosti.

Drugi dio istrage odnosi se na YouTube. EU želi da utvrdi da li Google koristi video i drugi sadržaj sa platforme za treniranje svojih generativnih AI modela, a da autorima ne plaća i ne nudi opciju da to zabrane. Komisija takođe ispituje da li YouTube ograničava pristup konkurentskim AI kompanijama, što bi Google-u davalo nepravednu prednost.

EU naglašava da pokretanje istrage ne znači da je Google kriv. već da sada slijedi detaljna provjera svih navoda.