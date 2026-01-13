Apple i Google su potvrdili sklapanje sporazum prema kojem će Gemini AI pokretati novu, personalizovaniju verziju Siri asistenta.

Zvanično je! Apple i Google su saopštili da su postigli dogovor o korišćenju Gemini vještačke inteligencije u novoj verziji Siri asistenta.

"Apple i Google su sklopili višegodišnji sporazum, u okviru kojeg će sledeća generacija Apple Foundation Models biti zasnovana na Gemini modelima i Google-ovoj cloud tehnologiji", navodi se u dijelu kratkog saopštenja kojim je dogovor najavljen. "Ovi modeli će pomoći u razvoju budućih funkcija Apple Intelligence-a, uključujući i personalizovaniju Siri, koja će stići kasnije ove godine".

Iako zvanično nije objavljeno previše detalja, Bloomberg je još prošle godine pisao da će Apple plaćati oko milijardu dolara kako bi mogao da koristi Gemini model sa 1,2 triliona parametara. Iz novog saopštenja objavljenog ove sedmice saznajemo da će se kompanija oslanjati ne na jedan, već na više Gemini modela.

Razlozi za to su isključivo ekonomske prirode. Neke aplikacije, potrebne za rešavanje složenijih zadataka i pitanja, koriste energetski zahtjevnije modele. Jednostavniji zahtjevi se prosleđuju "lakšim" algoritmima, koji troše manje resursa i hardvera. Na taj način se smanjuju infrastrukturni troškovi. Primjera radi, korišćenje najmoćnijeg Gemini 3 Pro modela košta četiri puta više od osnovnog Flash modela. Apple dodaje i da će se oslanjati na Google-ovu cloud tehnologiju.

Za razliku od drugih velikih američkih tehnoloških kompanija, poput Microsoft-a, Google-a, Meta-e i Oracle-a, Apple nije uspio da se ravnopravno uključi u AI revoluciju poslednjih godina. Ipak, za razliku od Meta-e, koja uporno pokušava da pronađe pravi put, čini se da Apple bira ispravniji put. U ovom slučaju, to je oslanjanje na provjerenu tehnologiju.

Iako Apple ima sopstveno rešenje pod nazivom Apple Intelligence, i ono se oslanja na već dokazanu tehnologiju kompanije OpenAI. Iz kompanije su za CNBC poručili da aktuelni sporazum sa Google-om neće uticati na partnerstvo sa OpenAI-em.