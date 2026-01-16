NASA je vratila četvoro astronauta na Zemlju zbog medicinskog problema.

Četiri astronauta sa "Space X Crew Dragon" kapsule vratili su se na Zemlju u ranim jutarnjim časovima u četvrtak, čime je završena neizvjesnost oko povratka koja je trajala nedjelju dana, saopštila je NASA.

Posada je napustila Međunarodnu svemirsku stanicu u "SpaceX Crew Dragon" letjelici i potom se tokom desetočasovnog putovanja spustila do Zemljine atmosfere.

Astronauti, koji su dio misije "Crew-11", sletjeli su u vodu u blizini obale San Dijega. Posada je napustila kapsulu i prvi put za pet mjeseci udahnuli su svjež vazduh. U skladu sa standardnom procedurom, na bolničkim kolicima transportovani su na preglede.

NASA je odlučila da vrati astronaute kući nakon što je saopšteno da jedan od njih ima medicinske probleme, ali nije precizirano ni o kom se članu posade radi, niti šta nije u redu.

Sve što je poznato je da je ta osoba u stabilnom stanju i da povratak na Zemlju neće zahtijevati posebne uslove. Takođe, glavni zdravstveni i medicinski oficir NASA Džejms Polk naglasio je da osoba nije povrijeđena tokom misije, već da je medicinsko pitanje nastalo u "teškim okolnostima mikrogravitacije".

Međunarodna svemirska stanica ima komoru sa medicinskom opremom, ali je NASA odlučila da su osobi koja ima zdravstveni problem potrebni dijagnostički alati dostupni na Zemlji.