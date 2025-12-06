Nova analiza NASA-e podigla je uzbunu širom svijeta: Sunce je već zakoračilo u proces koji će ga jednog dana ugasiti, a posledice za Zemlju bi mogle postati katastrofalne mnogo prije samog kraja njegove evolucije.

Naučnici NASA-e podigli su mnogo prašine novom analizom koja otvara pitanje koje se već dugo postavlja: kada će Sunce započeti proces gašenja i šta će to značiti za život na Zemlji? Prema najnovijim nalazima, put ka tom neizbježnom kraju je već započet, iako ne znamo koliko dramatičnih promjena može doći u budućnosti.

Sunce, koje je srce našeg Sunčevog sistema, trenutno je u stabilnoj fazi, ali naučnici upozoravaju da se njegove unutrašnje rezerve vodonika polako iscrpljuju. Kada ovaj proces dostigne kritičnu tačku, Sunce će ući u fazu koja će radikalno promijeniti cijeli naš sistem.

Prema NASA-i i astronomima sa Univerziteta u Voriku, očekuje se da će za oko 5 milijardi godina Sunce doživjeti energetski kolaps. Kada se vodonik u njegovom jezgru potroši, počeće proces fuzije helijuma, a Sunce će preći u fazu crvenog džina.

Ovaj dramatičan proces imaće razorne posljedice po naš Sunčev sistem. Merkur i Venera, planete najbliže Suncu, najvjerovatnije će biti potpuno progutane. Za Zemlju, dalji uticaj biće podjednako katastrofalan.

Ekstremni talasi zračenja i toplote stići će do naše planete, uništavajući sve uslove za život. NASA predviđa da će okeani jednostavno ispariti, atmosfera će se raspasti, a Zemlja će postati mrtva planeta, slična sadašnjoj Veneri – vruća i nepredvidiva, bez uslova za bilo kakav oblik života.

Naučnici naglašavaju da bi Zemlja mogla postati nenastanjiva već za oko milijardu godina, kako Sunce postepeno postaje sve veće i sjajnije. U kosmičkim okvirima, to je relativno kratko vrijeme, ali za čovječanstvo je to skoro vječnost. Iako se predviđanja zasnivaju na trenutno dostupnim podacima, naučnici upozoravaju da bi se ona mogla promijeniti kako budu napredovali modeli evolucije zvijezda.

Baš kao što NASA predviđa kraj Sunčeve ere, agencija ne gubi nadu za bližu budućnost. Misija Artemis II, sledeći veliki korak u povratku na Mjesec, pokazuje kako NASA smjelo gleda naprijed. Četiri NASA astronauta će letjeti u kružnu orbitu oko Mjeseca kako bi testirali ključne sisteme prije nego što konačno slete na površinu Mjeseca sledeće godine u misiji Artemis III.

Ono što je dodatno iznenadilo javnost jeste činjenica da NASA uključuje i širu javnost u ovu veliku misiju. Kroz program "Artemis II Virtuelni pasoš", svi mogu pratiti misiju u realnom vremenu, učestvovati u virtuelnim događajima, kao i dobijati ekskluzivni sadržaj i novosti.