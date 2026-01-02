Dok čekamo GTA 6, izdavači spremaju velike naslove, ali rast cijena hardvera mogao bi da pokvari slavlje.

Izvor: YouTube / Rockstar Games

Ko bi rekao da će jedan (za mnoge) nepoznati francuski studio osvojiti nagradu za igru godine, da će Battlefield 6 zbaciti Call of Duty sa vrha godišnjih lista i da će Saudijska Arabija kupiti gejming giganta Electronic Arts (EA).

Neke stvari je zaista teško predvidjeti u industiji igara i sigurno je da će velikih iznenađenja biti i u 2026. godini. Zato, hajde da se fokusiramo na ono što znamo da nas očekuje.

Da li će GTA 6 stići 2026. godine?

Dva odlaganja i jedan trejler kasnije, teško je biti 100% siguran da GTA 6 igra neće ponovo biti odložena.

Ipak, ako se, kako je sada planirano, pojavi 19. novembra, gotovo sigurno će oboriti rekorde, zbog čega će ostali izdavači željeti da svoje igre za 2026. objave što dalje od tog datuma.

GTA 6 drugi trejler Izvor: Rockstar Games

Resident Evil 9, James Bond i Wolverine

Japanski gigant Capcom u februaru objavljuje novo ostvarenje iz svijeta "Pritajeno zlo" - "Resident Evil: Requiem", deveti dio svoje hit horor franšize, a u aprilu sledi naučnofantastična akciona avantura "Pragmata".

RESIDENT EVIL 9: Requiem Izvor: ONE Media

Sony takođe planira da u aprilu objavi "Saros", PlayStation ekskluzivu i nastavak hvaljenog "Returnal" iz 2021. godine.

U jesen stiže "Wolverine", sljedeći veliki superherojski hit studija Insomniac.

Maj donosi "007 First Light", James Bond avanturu punu poznatih lica, iza koje stoji IO Interactive, studio poznat po serijalu Hitman.

007 First Light: Gameplay Trailer Izvor: James Bond 007

Nintendo će nastojati da održi zamah rekordnog lansiranja Switch 2 konzole ove godine.

Među igrama na koje treba obratiti pažnju su "Pokopia", "opuštena" verzija Pokemona, kao i onlajn multiplejer "The Duskbloods" studija FromSoftware, tvoraca Elden Ring-a.

Fanovi su se žalili na izostanak potpuno nove Mario ili Zelda igre i, za sada, nijedna nije najavljena. Ipak, Nintendo je poznat po tome da velike naslove najavi svega nekoliko mjeseci prije izlaska.

Pokémon Pokopia Izvor: The Official Pokémon YouTube channel

Microsoft je nedavno nagovijestio velika otkrića za svoj Developer Direct u januaru 2026. godine i, ako se planovi ne promijene, trebalo bi da tokom godine objavi "Fable" - reboot veoma "britanskog" fantazijskog RPG serijala - kao i "Gears of War: E-Day".

A to su samo veliki izdavači. Očekujte da će i nezavisne igre donijeti prijatna iznenađenja naredne godine.

Prema mišljenju BBC, igra „na koju treba obratiti pažnju“ je "Raccoin" – bazirana na skupljanju bodova, inspirisana arkadnim aparatima za guranje novčića.

Loše vesti: cijene RAM-a rastu

RAM, odnosno radna memorija, ključna je komponenta u milionima elektronskih uređaja, uključujući pametne telefone, pametne televizore, medicinsku opremu, pa čak i automobile.

A postaje i sve – sve skuplja.

Kao razlog se navodi velika potražnja iz projekata AI data-centara, zbog čega su neki od najvećih proizvođača RAM memorije preusmjerili fokus ka velikim tehnološkim kompanijama.

Micron, vlasnik brenda Crucial koji se prodaje u mnogim radnjama i onlajn, nedavno je objavio da obustavlja poslovanje sa potrošačima kako bi se fokusirao na AI kompanije.

Sve to je dovelo do nestašice koja bi, prema mišljenju nekih analitičara, mogla da podigne cijene elektronskih uređaja, a gejming konzole su visoko na listi potencijalno pogođenih.

Bloomberg je izvijestio da bi troškovi proizvodnje Nintendo Switch 2 mogli da porastu, a postoje i bojazni da bi Valve nadolazeći hibrid PC-ja i konzole "Steam Machine", mogao biti odložen ili skuplji zbog ove situacije.

Za sada se nijedna gejming kompanija nije oglasila povodom toga.

Vještačka inteligencija u razvoju igara

Sven Vinke, direktor studija Larian - tvoraca višestruko nagrađivane igre "Baldur’s Gate 3" - suočio se s kritikama nakon što je rekao da je kompanija razmatrala korišćenje GenAI-ja za osmišljavanje ideja i rane prototipe.

Naglasio je da se AI sadržaj neće pojaviti u gotovim igrama niti zameniti ljudske radnike, ali je u naknadnom objašnjenju dodao da bi bilo "neodgovorno" ne razmotriti nove tehnologije.

Uprkos ranim tvrdnjama da bi GenAI mogao omogućiti bržu izradu igara uz znatno niže troškove, još uvijek nije jasno koliki je njegov stvarni uticaj.

Programeri koji su razgovarali sa BBC Newsbeat-om kažu da se AI retko koristi u gotovim proizvodima zbog kombinacije etičkih, pravnih i praktičnih razloga, ali i da su mnoge kompanije barem eksperimentisale s njim u fazi predprodukcije.

Neke manje firme čak s ponosom ističu da ove alate ne koriste ni u jednoj fazi razvoja.