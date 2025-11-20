Ubisoft otvoreno priznaje da tradicionalne igre od 60-70 evra više ne prolaze kao nekada. Igrači masovno prelaze na pretplate, GaaS modele i besplatne naslove, dok se kompanija suočava sa padom prihoda, otkazivanjima projekata i borbom da pronađe novi hit.

Izvor: Steam / Star Wars Outlaws

Ubisoft je upozorio na pad prihoda kompanije i rekao da je primijetio da se "mnoge nove igre bore da se istaknu" jer se igrači okreću od tradicionalnih izdanja po punoj cijeni.

Kako prenosi CityAM, Ubisoft u svom novom finansijskom izveštaju kaže da projekti koji bi se ranije istakli sada teško "ostvaruju prodaju koju su možda nekada imali" i da je za to odgovrna šira promena ukusa među igračima.

Objašnjavajući da "tradicionalni model jednokratne prodaje jedne igre od 50-60 funti (65-80 dolara) potrošaču kao jednokratne kupovine" nastavlja da "postaje manje sveprisutan", Ubisoft je rekao da igrači sada biraju da troše svoje vrijeme i novac na druge načine, kao što su "pretplatničke usluge, dugotrajni Games As A Service naslovi, besplatne igre i cloud streaming".

Ubisoft je u nastavku došao do zaključka da potrošači igraju manje igara. I dok su neki jednokratni naslovi sa punom cenom nastavili da budu uspešni, oni su postali "nekoliko značajnih izuzetaka" od šireg trenda, kažu u izvještaju.

Ove izjave dolaze usred kontinuiranog perioda neizvjesnosti za Ubisoft, koji je pretrpeo otpuštanja i značajno korporativno restrukturiranje u prošloj godini. Kompanija sa sjedištem u Parizu - čije najveće franšize sada vodi nezavisna grupa koju podržava Tencent - mučila se da pronađe svoj sledeći veliki hit nakon razočaravajuće prodaje igre Star Wars Outlaws i kontinuiranih pokušaja da se probije na sve zasićenije tržište live-service igara, kao što je bio slučaj sa nesrećnom pucačinom XDefiant i preventivno otkazanom igrom The Division: Heartland.

Assassin's Creed Shadows

Izvor: Ubisoft

Što se tiče Assassin's Creed franšize, kompanija je u potpunosti uložila novac u svoj najveći brend - iako je bila primorana da uspori razvoj predstojećih igara i remakeova kako bi dala više vremena ovogodišnjem Assassin's Creed Shadows. Ipak, očekuje se mnoštvo predstojećih naslova u franšizi u narednih nekoliko godina (uključujući Hexe sa fokusom na veštičarenje, multiplayer spin-off i dugoočekivani Black Flag remake).

Prošle nedelje, Ubisoft je dramatično zaustavio trgovanje akcijama svoje kompanije i odložio najnoviji finansijski izvještaj firme samo nekoliko minuta prije nego što je zakazani poziv za akcionare trebalo da bude održan. Danima kasnije, Ubisoft još uvjek nije pružio više konteksta za ovaj potez, jer fanovi njegovih igara - i velika većina njegovih zaposlenih - čekaju da čuju više.