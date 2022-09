Priključite se proslavi trećeg rođendana i igrajte AAA naslove potpuno besplatno!

Izvor: Ubisoft

Kompanija Ubisoft predstavila je prije nekog vremena Ubisoft+ sistem za igranje svih do sada objavljenih igara u katalogu ove kompanije, a nakon najave MIRAGE Assassins Creed igre i ovaj servis je dobio veliku promociju!

Svi, baš svi igrači, oni koji nikad nisu probali Ubisoft+ i oni koji su servis nekad plaćali, pa odustali, mogu besplatno i do 10. oktobra da igraju svih 100+ prvoklasnih Ubisoft igara besplatno na PC ili laptop računaru, na mobilnim telefonima ili na podržanim televizorima.

Umesto 15 eura za mjesec dana platićete ništa, ali ćete morati da predate kreditnu ili debitnu karticu na uvid. Kompanija će vam prilikom otpočinjanja Free Trial perioda skinuti jedan euro za autorizaciju kartice, ali će taj iznos odmah i vratiti, ako je kartica validna. Probni period ne morate da nastavite, samo je važno da 10. oktobra otkažete dalje korišćenje Ubisoft+ usluge onlajn (na sajtu) ili kroz Ubisoft Connect aplikaciju za PC.

Pogledajte kako protiče registracija Ubisoft+ naloga:

Ubisoft+ je novo ime za UPlay+ servis, koji je prije tri godine počeo da radi, a u međuvremenu je izrastao u jedan od najvećih gejming servisa koje održava pojedinačni izdavač i preimenovan je u Ubisoft+. Ubisoft+ omogućava i Cloud i redovno igranje igara u Ubisoft produkciji i to od prvog dana njihove objave i uključuju Deluxe izdanja i sve DLC-ove bez dodatne pretplate.

Među igrama koje možete da igrate su Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Ghost Recon: Breakpoint, Immortals Fenyx Rising, Rainbow Six: Siege Operators, Far Cry 6, Rayman: Legends, Child of Light, Beyond Good and Evil, ANNO 1800 i mnoge druge.

Na meniju su i nagrade, koje igrajući sakupljate u vidu bodova i dodatnih sadržaja. Bodove kasnije možete da mijenjate za kupovinu posebnih dodataka ili za kupovinu igara po sniženim cijenama, jednom kad vam Ubisoft+ više ne bude trebao.

Dobra vijest je da Ubisoft+ nudi kompletan katalog i u regionu i da se može bez ikakvih opterećenja igrati i koristiti, ali kao što smo rekli - uz prijavljivanje validne kartice koja služi za otključavanje Free Trial Ubisoft+ pretplate.

Koju igru ćete vi prvu igrati?