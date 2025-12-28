Direktor OpenAI-ja Sem Altman tvrdi da će vještačka inteligencija već 2026. imati savršeno pamćenje i znati svaki detalj vašeg života.

Izvor: YouTube / Alex Kantrowitz

Direktor OpenAI-ja Sem Altman predviđa da će sljedeći veliki proboj na putu ka nadljudskoj vještačkoj inteligenciji nastupiti u trenutku kada AI sistemi dobiju, kako kaže, "beskonačno, savršeno pamćenje".

Dok su se najnoviji pomaci kompanije koja stoji iza ChatGPT-ja, ali i njenih konkurenata koji razvijaju velike jezičke modele, uglavnom fokusirali na unapređenje sposobnosti razumijevanja, Altman ističe da ga najviše raduje upravo razvoj memorije vještačke inteligencije. Govoreći u Big Technology Podcastu, naveo je da OpenAI radi na tome da AI već 2026. godine bude sposoban da pamti "svaki detalj čitavog vašeg života".

Kako je objasnio, čak ni najbolji lični digitalni asistenti danas nemaju tu mogućnost. Ne mogu da zapamte svaku riječ koju je neko ikada izgovorio, niti da pročitaju i razumiju svaki dokument koji je korisnik napisao. Ne mogu svakodnevno da prate sav nečiji rad, da pamte sitne detalje i da učestvuju u životu jedne osobe na tom nivou. Altman podsjeća da nijedan čovjek nema savršeno i beskonačno pamćenje, dok će vještačka inteligencija, po njegovom uvjerenju, to svakako moći.

Prema njegovim riječima, upravo je memorija trenutno jedna od najslabijih tačaka AI sistema. Ona je i dalje vrlo gruba i u ranoj fazi razvoja, ali se o njenom unapređenju u OpenAI-ju intenzivno razmišlja i razgovara.

Sem Altman Big Technology podkast Izvor: Alex Kantrowitz

Altmanovi komentari dolaze svega nekoliko nedjelja nakon navoda da je u kompaniji proglašeno stanje "crvenog alarma" poslije lansiranja najnovijeg Google-ovog modela Gemini. Google je u novembru predstavio Gemini 3 kao početak "nove ere inteligencije", ističući da je model postigao rekordne rezultate na brojnim industrijskim testovima i merilima.

Ipak, Altman je umanjio ozbiljnost prijetnje koju Gemini 3 predstavlja za OpenAI, navodeći da nije neuobičajeno da kompanija brzo reaguje na pojavu nove konkurencije. Prema njegovim riječima, zdrava doza paranoje i brzo djelovanje su poželjni kada se pojavi potencijalna tržišna opasnost.

Podsjetio je da se slična situacija već događala, kako ranije, tako i početkom ove godine sa modelom DeepSeek. Iako Gemini 3, barem zasad, nije imao onaj efekat kojeg su se u OpenAI-ju pribojavali, ukazao je na određene slabosti u njihovoj ponudi proizvoda i strategiji. Altman ističe da se na tim nedostacima već radi i da se problemi rješavaju vrlo brzo.