Naučnici strahuju da smo sve bliže scenariju u kojem toliko krhotina zatrpava Zemljinu orbitu da jedan sudar može pokrenuti lančanu reakciju.

Izvor: Shutterstock

Kompanija SpaceX, u okviru svoje satelitske mreže Starlink, svakog dana namjerno obara u Zemljinu atmosferu jednu do dvije letjelice koje potom sagorijevaju pri ulasku, pokazuje nova analiza astrofizičara Džonatana MekDauela sa Harvard-Smitsonijan centra za astrofiziku.

Kako prenosi The Register, MekDauel upozorava da bi, ukoliko se planovi Starlinka i drugih operatera ostvare i broj satelita u niskoj Zemljinoj orbiti dostigne 30.000, prosječno čak pet satelita dnevno moglo bi da bude uništeno sagorijevanjem u atmosferi.

To znači da smo sve bliži Keslerovom sindromu, scenariju u kojem toliko krhotina zatrpava Zemljinu orbitu da jedan sudar može da pokrene lančanu reakciju, a to bi potencijalno načinilo djelove Zemljine orbite neupotrebljivim za satelite.

Starlink sateliti su dizajnirani tako da, nakon završetka misije, polako snižavaju orbitu dok ih atmosferski otpor ne "uhvati" i izazove njihovo potpuno sagorijevanje. Ovakav pristup trebalo bi da smanji količinu svemirskog otpada, ali naučnici upozoravaju na moguće posledice po Zemljinu atmosferu.

Prema podacima američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), čak 10 odsto čestica aerosola u stratosferi potiče od sagorjelih satelita i raketnih ostataka. Stručnjaci strahuju da bi, sa sve većim brojem lansiranja, taj procenat mogao da poraste i do 50 odsto u narednim godinama.

Iako SpaceX nije jedina kompanija sa planovima za masovne satelitske konstelacije, Starlink je trenutno najveći aktivni sistem ovog tipa i predstavlja eksperiment čiji dugoročni efekti na atmosferu još uvek nisu dovoljno istraženi.

Izvor: B92