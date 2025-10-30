Trolana posada misije Shenzhou-21 će 31. oktobra poleteti u svemir.

Kina će u sklopu svog sledećeg ljeta s ljudskom posadom na svemirsku stanicu poslati najmlađeg astronauta u svojoj istoriji, objavile su u četvrtak vlasti, dodajući da će se tamo naći i četiri laboratorijska miša.

Svemirska stanica Tiangong je krunski dragulj kineskog svemirskog programa u koji su uložene milijarde dolara u nastojanjima da se sustignu SAD i Rusija.

Misija Shenzhou-21 trebalo bi da krene u petak u 23.44 po lokalnom vremenu iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan u sjeverozapadnoj Kini, rekao je portparol Kineske agencije za svemirske letove s ljudskom posadom (CMSA) Žang Žingbo.

Inženjer leta Vu Fej, koji je upravo napunio 32 godine, postaće dosad najmlađi kineski astronaut u svemirskoj misiji, javile su vlasti.

Putovanje uključuje i četiri laboratorijska miša - dva mužjaka i dvije ženke - koji će poslužiti za prve kineske eksperimente u orbiti na glodarima, rekao je portparol CMSA Žang.

Pekinški svemirski program, treći koji u orbitu šalje ljudsku posadu, ranije je sletio robotskim roverima na Mars i Mjesec.

Kina je u vreme vladavine predsednika Si Đinpinga pojačala planove o ostvarenju svojeg "svemirskog sna".

Peking kaže da na Mjesec do 2030. želi da pošalje misiju s ljudskom posadom te na površini Mjeseca namjerava da izgradi bazu.

CMSA je u četvrtak izvijestila da se "čvrsto drži" tog cilja. U pripremi je niz "ključnih nadolazećih testova", među kojima su i testiranje lunarnog modula Lanyue i svemirske letelice s ljudskom posadom Mengzhou.

